Кудрин упрекнул правительство в недостаточной проработке бюджета

«В ходе рассмотрения (бюджета — ред.) во втором чтении принято 589 поправок, из них 559 внесены правительством. Здесь у меня всегда вопрос: правительство должно было максимально учесть это при внесении бюджета. Ко второму чтению так много поправок и уточнений от имени правительства не должно быть. Мне кажется, что мы впоследствии должны ждать от правительства более цельного бюджета уже в первом чтении, чтобы минимально само же правительство меняло свои же предложения, которые представлены к первому чтению», — сказал Кудрин, выступая на заседании Совета Федерации.
При этом глава контрольного ведомства признал, что закон о бюджете на следующую трехлетку полностью соответствует принципам и политике сохранения долгосрочной стабильности бюджетной системы и макроэкономической политики, которые являются основой и экономического роста.
Он отметил, что в поправках к бюджету, в частности, были учтены расходы на дополнительную индексацию социальных выплат в связи с опережающими темпами роста потребительских цен в России. «В данном случае учтена инфляция 7,1%, тем самым выделены дополнительные средства на социальные выплаты. А если инфляция будет выше, тогда придется еще из резервного фонда направлять на эти цели, все мы прекрасно это понимаем», — сказал Кудрин.
Внесенными правительством поправками также были предусмотрены средства на реализацию социально-экономических проектов, которые должны стать прорывными в своих отраслях, учтены решения по новому прожиточному минимуму, который составит в следующем году 12 654 рубля. Кроме того, поправками правительства был увеличен объем межбюджетных трансфертов регионам.
Кудрин назвал хорошей практикой максимальное распределение межбюджетных трансфертов в ходе второго чтения проекта бюджета.
«Они распределены на 95,6%, составили 3 триллиона 80 миллиардов рублей. Общий объем трансфертов субъектам — 3 триллиона 229 миллиардов рублей», — уточнил он. Однако, по словам Кудрина, львиная доля межбюджетных трансфертов — это так называемые связанные деньги, которыми регионы не могут распоряжаться самостоятельно. «У субъектов недостаточно собственных несвязанных ресурсов, и над этим мы должны работать», — заявил глава Счетной палаты.
Закон о бюджете на следующую трехлетку сверстан с профицитом в 2022 и 2023 годах на уровне 1% и 0,2% ВВП соответственно, а в 2024 году — с дефицитом в 0,3% ВВП. Доходы бюджета на 2022 год утверждены в объеме 25,02 триллиона рублей, на 2023 год — 25,54 триллиона, на 2024 год — 25,83 триллиона; расходы — 23,69 триллиона рублей, 25,24 триллиона и 26,35 триллиона соответственно. Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут госзаимствования, использование средств ФНБ на эти цели не предполагается.
Бюджет России сформирован исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта на 2022 год в размере 133,328 триллиона рублей, на 2023 год — 141,881 триллиона, на 2024 год — 151,513 триллиона рублей и уровня инфляции в этот период, не превышающего 4% в год.