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15:40 (мск), источник: Ведомости

Путин поручил правительству выделить средства для повышения зарплат бюджетников

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца этого года обеспечить выделение дополнительных средств на повышение зарплат отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Источник: Reuters

Согласно поручению, кабмин должен обеспечить предоставление средств «для достижения с учетом фактического темпа роста в текущем году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, целевых показателей уровня заработной платы категорий работников бюджетного сектора экономики».

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Зарплаты повысят педагогам, в том числе занятым в дошкольных образовательных учреждениях, сотрудникам организаций культуры, научным сотрудникам, врачам и другим медработникам, соцработникам.

Уточняется, что при оценке достижения целевых показателей уровня зарплат бюджетников не следует учитывать различные федеральные выплаты педагогам и соцвыплаты медработникам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Также Путин поручил обеспечить предоставление средств на повышение зарплат бюджетникам в 2022—2024 гг. В этом случае кабин должен учитывать фактические темпы роста оплаты труда указанных категорий работников в 2021 г.

Согласно докладу Росстата о социально-экономическом положении России, средняя зарплата работников организаций в августе составила 52 355 ₽, увеличившись на 8,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. В реальном выражении (с учетом инфляции) показатель вырос на 1,5%.

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