Путин поручил правительству выделить средства для повышения зарплат бюджетников

Согласно поручению, кабмин должен обеспечить предоставление средств «для достижения с учетом фактического темпа роста в текущем году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, целевых показателей уровня заработной платы категорий работников бюджетного сектора экономики».
Зарплаты повысят педагогам, в том числе занятым в дошкольных образовательных учреждениях, сотрудникам организаций культуры, научным сотрудникам, врачам и другим медработникам, соцработникам.
Уточняется, что при оценке достижения целевых показателей уровня зарплат бюджетников не следует учитывать различные федеральные выплаты педагогам и соцвыплаты медработникам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19.
Также Путин поручил обеспечить предоставление средств на повышение зарплат бюджетникам в 2022—2024 гг. В этом случае кабин должен учитывать фактические темпы роста оплаты труда указанных категорий работников в 2021 г.
Согласно докладу Росстата о социально-экономическом положении России, средняя зарплата работников организаций в августе составила 52 355 ₽, увеличившись на 8,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. В реальном выражении (с учетом инфляции) показатель вырос на 1,5%.