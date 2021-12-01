Размер средней зарплаты в России превысил 54 000 рублей

В реальном выражении (с учетом инфляции) в сентябре текущего года зарплаты в России выросли на 2% по сравнению с сентябрем 2020 г. За первые девять месяцев 2021 г. этот показатель увеличился на 3% в годовом выражении, подсчитали в ведомстве.
Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2021 г. рост реальных зарплат составит 3,1%.
На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что средняя зарплата в России на конец года составит 56 000 ₽ на фоне низкого уровня безработицы (4,3%) и восстановления рынка труда. При этом сейчас 15% работников получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда, который в 2021 г. составляет 12 792 ₽. В настоящее время зарплаты сильнее всего растут в отраслях, где было больше всего мигрантов и где сейчас наблюдается дефицит рабочей силы — например, в строительстве и сельском хозяйстве.