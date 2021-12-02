США допустили перенос сроков «распечатывания» запасов нефти

США могут скорректировать сроки начала использования резервов нефти, если мировые цены на энергоносители упадут, заявил Reuters заместитель министра энергетики США Дэвид Терк.
По его словам, президент дал Минэнерго определенную свободу действий. «Поэтому, если цена на нефть значительно упадет, если цены на заправках перестанут бить по нашим потребителям по всей стране и по всему миру, тогда мы будет использовать эти инструменты [задействование резервов] по-другому», — пояснил Терк.
Он также отметил, что другие страны, которые вместе с США решили задействовать запасы нефти для стабилизации цен на внутренних рынках, тоже могут скорректировать сроки.
Терк уточнил, что внутри администрации президента, а также в конгрессе шли обсуждения возможности введения запрета на экспорт сырой нефти. «Я думаю, каждая страна будет принимать решения исходя из того, что полезно и хорошо для потребителей, а также принимая во внимание уровень цен», — пояснил замминистра.
В конце ноября президент Джо Байден объявил о намерении задействовать стратегический резерв нефти, чтобы добиться снижения цен на бензин и скорректировать баланс между спросом и предложением. Высвободить предполагается 50 млн баррелей.
Белый дом пояснял, что предложение нефти «не поспевает» за спросом по мере того, как мировая экономика выходит из пандемии, поэтому президент «использует все доступные ему инструменты для снижения цен и решения проблемы нехватки предложения». Минэнерго тогда уточнял, что 32 млн баррелей предполагается выпустить на рынок в течение следующих нескольких месяцев.
Вслед за США о продаже нефтяных резервов объявила Япония. Премьер-министр Фумио Кисида не уточнил объем, который будет реализован, но подчеркнул, что его страна таким образом надеется стабилизировать цены на бензин. США также утверждали, что такое решение могут принять Китай, Индия, Южная Корея и Великобритания.
ОПЕК со своей стороны опасается, что поступление дополнительных объемов нефти на рынок значительно увеличит ее избыток. Если упомянутые государства совместно продадут 66 млн баррелей нефти, то ее избыток на мировом рынке может увеличиться на 1,1 млн баррелей в сутки, и к январю составить 2,3 млн баррелей, а к февралю — 3,7 млн.