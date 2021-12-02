Власти опровергли связь дорожающих авиабилетов и роста цен на керосин

Авиабилеты дорожают не столько из-за роста стоимости авиакеросина, так как доля расходов перевозчиков на топливо в этом году снижается, сколько из-за других факторов, говорится в проекте доклада, который ведомства подготовили по поручению вице-премьера Александра Новака, передает «Интерфакс».
Вице-премьер поручил им проанализировать жалобы авиакомпаний на рост цен и представить проект доклада премьер-министру Михаилу Мишустину.
«<…> несмотря на рост цен на авиакеросин, доля расходов авиакомпаний на топливо в 2021 году составляет примерно 21% в общей структуре расходов (в 2020 году — около 20%). В то же время в 2018—2019 гг. доля расходов авиакомпаний на топливо составляла около 30%. Указанная динамика показывает, что доля затрат на топливо в расходах авиакомпаний заметно снижается, а динамика изменения цен на авиабилеты зависит не только от изменения цен на авиакеросин, а также обусловлена фактором сезонности массового спроса на перелеты, стоимостью услуг по техническому обслуживанию воздушных судов, расходами на оплату труда и прочими расходами», — говорится в проекте доклада.
Его авторы при этом указали, что в 2021 году цены на керосин вернулась на допандемийный уровень. По их данным, если с начала 2021 года на мировом рынке стоимость топлива в мире выросла на 75%, то в России — на 43%.
Работавшие над докладом ведомства также напомнили, что для российских авиакомпаний действует налоговый вычет в размере 3024 ₽ за т керосина (обратный акциз). С сентября, в период высоких цен на нефть и авиационный керосин, обратный акциз «был увеличен на “демпферную” составляющую», говорится в проекте. «На начало ноября 2021 г. общая сумма поддержки отечественных авиакомпаний составляет более 8,5 тыс. рублей на тонну авиационного керосина (или около 15% от текущей средней оптовой биржевой цены)», — добавили авторы доклада.
Гендиректор Utair, председатель правления АЭВТ Андрей Мартиросов сообщил РБК, что затраты на авиакеросин в 2021 году «отъели» от финансового результата Utair миллиарды рублей. В целом по отрасли эти траты исчисляются десятками миллиардов, подчеркнул он.
«Так как тарифы у авиаперевозчиков формируются не по “затратному принципу”, а как баланс спроса и предложения, то цены на билеты, несмотря на рост затрат на керосин, укрепление доллара (а от этого растут и лизинг, и львиная доля затрат на техобслуживание), после высокого летнего сезона, устремились вниз. Это и понятно: пассажиров меньше, а кресельная емкость, как минимум, не снижается (есть ощущение, что растет)», — прокомментировал тенденцию Мартиросов.
Представитель «Аэрофлота» отказался от комментариев. В ноябре компания второй раз за год повысила размер топливного сбора. В «Аэрофлоте» тогда отмечали, что в третьем квартале этого года цена керосина уже более чем на 50% превысила показатели 2020 года, а с октября она составляла более 50 тыс. руб. за тонну. «Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее», — поясняли в компании.
РБК направил запросы представителям S7 Airlines, «Победы», «России» и «Уральских авиалиний».
По данным Росавиации, в среднем тонна авиакеросина в ноябре стоила 60 539 ₽ Это на 3030 ₽ (5,27%) больше, чем в октябре, и на 14 115 ₽ (30,4%) больше, чем в ноябре 2020 года.
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