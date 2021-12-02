Минсельхоз предложил новые меры по борьбе с ростом цен на масло и сахар

Ведомство предлагает закупать сахар в специальный интервенционный фонд в следующие два года, чтобы иметь возможность продавать из этого фонда, когда цены на него резко растут. Об этом Forbes рассказал представитель ведомства.
Еще одна мера — льготы для тех, кто будет ввозить сахар в Россию, в 2022 году.
В отношении подсолнечного масла и подсолнечника уже действует механизм вывозных пошлин, напомнили в министерстве. Чиновники с 1 сентября ввели плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла, чтобы сдержать рост цен на этот товар. Механизм будет действовать до конца лета 2022 года. Размер пошлины — 70% от разницы между базовой ценой ($1000 за тонну) и индикативной ценой (средняя рыночная цена за месяц), уменьшенной на $50 за каждую тонну. Минсельхоз также не исключил повышения «плавающей» экспортной пошлины на подсолнечное масло.
«Увеличение производства подсолнечника в России в текущем году также выступает в качестве дополнительного стабилизирующего фактора на рынке подсолнечного масла», — говорится в ответе министерства на запрос Forbes.
Свои предложения Минсельхоз разработал после соответствующего поручения вице-премьера Виктории Абрамченко и внесет в правительство, уточнил Forbes представитель ведомства.
Годовая инфляция за октябрь впервые за пять лет превысила 8% (8,13%), по данным Ростата. Цены на сахар в годовом выражении выросли еще больше — на 11,32%, на растительное масло — на 16,31%. С начала года рост цен на эти продукты составил 6,5% и 6,4% соответственно. Минэкономразвития в обзоре «О текущей ценовой ситуации» 1 декабря писал, что годовая инфляция к 29 ноября достигла уже 8,38%. Цены на сахар увеличились за неделю на 0,66%, на подсолнечное масло — на 0,39%.
Цены на сахар и масло беспокоят правительство с прошлого года. Кабмин вынужден был еще в 2020-м искусственно сдерживать рост цен на эти товары после того, как в декабре на это обратил внимание президент Владимир Путин. «Рост цен на базовые продукты питания — это пандемией не объяснишь», — говорил он.
Тогда производители, торговые сети, Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашение о заморозке цен: стоимость сахара не должна была превышать 36 рублей за 1 кг в опте и 46 рублей в рознице, продавать подсолнечное масло разрешалось не дороже 95 рублей за 1 л в опте и не дороже 110 рублей — в рознице. Цены на сахар регулировались до 1 июня, сроки действия соглашений по подсолнечному маслу истекли 1 октября.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще в апреле призывала отказаться от административного ограничения цен. Эта мера искажает ценовые индикаторы и препятствует развитию производства, предупреждала глава регулятора.