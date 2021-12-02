USM выбирается из соцсетей. Холдинг продает VK СОГАЗу

СОГАЗ опубликовал на своем сайте сообщение, что совет директоров компании одобрил «45-процентное участие в капитале АО “МФ Технологии”, контролирующего 57,3 процента голосов VK». Речь идет о доле, принадлежавшей холдингу USM через «МегаФон». В USM подтвердили факт сделки. Стоимость бумаг не раскрывается.
«Акционерное участие в VK во многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Наш подход — максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнёры передали право голосовать нашими акциями VK ее руководству. Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам», — приводятся в сообщении группы слова ее основателя Алишера Усманова. Гендиректор и совладелец USM Иван Стрешинский уточнил, что бизнес-стратегия USM теперь будет сфокусирована на «зеленой повестке», которая реализуется в горнометаллургических «Металлоинвесте» и «Удоканской меди». Также, добавил -топ-менеджер, «большого внимания» требуют телекоммуникационный бизнес, сопутствующие цифровые проекты и маркировка.
Председатель совета директоров СОГАЗа, глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что «руководство и команда группы VK, USM и “МегаФон” как акционеры, проделали огромную работу». «Мы рассматриваем участие в капитале АО “МФ Технологии” как перспективную стратегическую инвестицию, — добавил господин Миллер. Сделка осуществляется на рыночных условиях. Мы видим большой потенциал развития VK. Отмечу, что в результате между акционерами “МФ Технологии” не возникает одного контролирующего юридического лица, все действия нового акционера будут осуществляться на сугубо рыночных принципах».
В середине ноября стало известно о смене еще одного акционера «МФ Технологии»: Сбербанк сообщил о планах продажи 36% в компании Газпромбанку за 12,8 млрд руб. Исходя из этой оценки, доля, выкупленная СОГАЗом, могла стоить 16 млрд руб. Еще 10% «МФ Технологии» принадлежат «Ростеху». Еще 9% USM владел в «МФ Технологии» напрямую. Как пояснили «Ъ» в холдинге, этот пакет «находится в сделке с Газпромбанком».
VK — новое название Mail.ru Group. О ребрендинге было объявлено 12 октября, однако, согласно информации на сайте группы, ее акционеры, «владеющие не менее 65% акций» приняли «письменное решение» о переименовании только 29 ноября. С 14 декабря изменится тикер GDR компании На Московской бирже и LSE с MAIL на VKCO. Стоимость акций VK на LSE по состоянию на вечер 1 декабря составляла $4,15 млрд.
По данным отчетности группы по МСФО, ее «совокупная сегментная выручка» в январе-сентябре выросла на 21% год к году, до 88,7 млрд руб., EBITDA — на 8%, до 21,16 млрд руб., но чистая прибыль снизилась на 2%, до 8 млрд руб. С учетом «ключевых стратегических ассоциированных компания и совместных предприятий» группы получила чистый убыток в размере 5,3 млрд руб. против прибыли в 674 млн руб. за тот же период 2020 года. Основные убытки сформированы СП со Сбербанком «О2О», СП «AliExpress Россия» и «Учи.ру».
Группа СОГАЗ — один из крупнейших в России страховщиков федерального уровня и уже давно не ассоциирована только с газовой промышленностью. Как говорится в отчете группы по МСФО за 2020 год, ее крупнейшим акционером с долей 32,3% выступает ООО «Аквила» (половина в ней принадлежит основному акционеру банка «Россия» Юрию Ковальчуку и членам его семьи), затем следует «Газпром» с 21,2% и «СГ-Инвест» с 16,5%. Еще 10% у ВТБ по итогам продажи СОГАЗу страхового бизнеса группы в 2018 году. Согласно тому же отчету, нераспределенная прибыль СОГАЗа на конец 2020 года превышала 197 млрд руб., а с учетом итогов прошлого года собственные средства, принадлежащие акционерам компании, достигли 234,6 млрд руб.
Несмотря на действительно активный страховой бизнес, как в корпоративном, так и в розничном сегменте (застрахованы более 44 млн человек, порядка 30,6% населения РФ), в последнее время СОГАЗ замечен в целом ряде крупных непрофильных сделок. Так, весной группа получила 20% в «Первом канале» и 6,25% в крупнейшем российском нефтегазохимическом холдинге СИБУРе (аналитики оценивали пакет более чем в $1 млрд). К тому времени у группы уже были 21,22% в «Национальной медиа группе», 18% в «РЕН ТВ» и 3% в «Пятом канале».
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