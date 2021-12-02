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16:44 (мск), источник: Ведомости

ФАС согласовала цену на вакцину «Спутник М»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на вакцину для профилактики коронавируса для детей «Спутник М» на уровне 600,5 ₽, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

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Источник: РИА "Новости"

«Согласованная цена на 30% ниже цены на вакцину для взрослых “Спутник V” и составляет 600,48 ₽ Снижение обусловлено сокращением производственных расходов по сравнению со “Спутник V” в связи с более низкой концентрацией действующих частиц», — говорится в сообщении ФАС.

26 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что вакцина от коронавируса для детей 12−17 лет «Спутник М» может поступить в оборот через три недели. Препарат был разработан Центром им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев.

Противопоказаниями к применению «Спутника М» являются гиперчувствительность к одному из компонентов препарата, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и обострение хронических заболеваний.

После прививки «Спутником М» могут в течение трех дней наблюдаться озноб, повышение температуры, артралгия, миалгия, астения, общее недомогание, утомляемость, головная боль, болезненность в месте укола, гиперемия и отечность. Реже наблюдаются тошнота, диспепсия, заложенность носа, увеличение лимфоузлов, панические атаки, аллергия, кратковременное изменение анализов крови.

На данный момент «Спутник М» находится на третьей фазе клинических испытаний, в ней должны принять участие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, 600 — плацебо. 19 ноября заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что в рамках третьей фазы испытаний уже 400 детей получили первый компонент вакцины.

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