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07:13 (мск), источник: Известия

Одежда и обувь подорожали в 2021 году на 10−15%

В 2021 году цены на одежду и обувь выросли на 10−15%, а в 2022 году могут прибавить еще 15−25%. Таким прогнозом с «Известиями» поделились аналитики Fashion Consulting Group. В ритейле рост цен подтверждают. Причины — в повышении стоимости тканей и фурнитуры, а также подорожании логистических услуг.

Источник: Известия

По данным представителей ритейла, ткань подорожала в этом году в среднем на 15%, логистические услуги — на 20%. При этом себестоимость производства обуви увеличилась в пределах 7−15%, добавил управляющий партнер сети «Эконика» Сергей Саркисов.

Чтобы сдерживать рост цен, бизнес увеличивает тиражи продукции, расширяет розничные сети, выходит в новые каналы продаж. О таких планах рассказали, в частности, в «Эконике». В следующем году компания планирует открыть 10−12 новых магазинов, а годом ранее она уже вышла на европейский маркетплейс Zolando.

OR Group сдерживает рост цен за счет собственной маржи, утверждают там. По словам представителя компании, ритейлер чаще проводит акции, предлагает скидки на определенные категории товаров и использует другие инструменты поддержания спроса, такие как сервис рассрочки платежа на покупку, на который сейчас приходится 50% продаж.

Несмотря на увеличение цен, россияне порой готовы прощаться с деньгами не задумываясь. Особенно это характерно для сезона распродаж, например в «Черную пятницу». К таким выводам пришли специалисты доски объявлений «Юла», сервиса по подбору психотерапевтов «Мета» и аналитического агентства ResearchMe. Эксперты утверждают, что спонтанные расходы помогают быстро снизить тревогу.

Как писали «Известия», суммарные траты россиян в «Черную пятницу» с 25 по 28 ноября выросли в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей. Больше всего увеличились расходы в категориях «фитнес» — на 65%, «одежда» — на 46% и «красота» — на 35%, говорилось в исследовании Tinkoff CoronaIndex.

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