«Почта» тестирует упаковку для доставки российского вина

«И к новостям про доставку российского вина: мы начали тестировать упаковку для его отправки. Первые муляжи — той же хрупкости, что и винные бутылки — прибыли из Краснодара в Москву. Отправили их как посылку EMS», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале «Почты».
Компания уточняет, что «упаковка представляет собой коробку, внутри которой пенопласт с формовкой под бутылки». Предполагается, что она будет двух видов — под три и под пять бутылок.
Минфин РФ направил на межведомственное согласование обновленный законопроект об эксперименте по онлайн-продажам российского вина с использованием специализированного сайта «Почты России», согласно которому пилотный проект может пройти с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года, сообщил журналистам в начале октября статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.