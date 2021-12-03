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11:00 (мск), источник: © РИА Новости

«Почта» тестирует упаковку для доставки российского вина

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. «Почта России» начала тестировать упаковку для доставки российского вина в рамках эксперимента по его онлайн-продаже, который может начаться 31 марта, сообщила компания.

«И к новостям про доставку российского вина: мы начали тестировать упаковку для его отправки. Первые муляжи — той же хрупкости, что и винные бутылки — прибыли из Краснодара в Москву. Отправили их как посылку EMS», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале «Почты».

Компания уточняет, что «упаковка представляет собой коробку, внутри которой пенопласт с формовкой под бутылки». Предполагается, что она будет двух видов — под три и под пять бутылок.

Минфин РФ направил на межведомственное согласование обновленный законопроект об эксперименте по онлайн-продажам российского вина с использованием специализированного сайта «Почты России», согласно которому пилотный проект может пройти с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года, сообщил журналистам в начале октября статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

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