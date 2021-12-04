Глава Сахалина заявил о планах датской фирмы арендовать остров на Курилах

По его словам, у инвесторов из Дании есть готовый проект со своими технологиями, и они могут вложить в него от $2 млрд до $2,5 млрд. «Они хотят производить 1,5 ГВт, 120 тыс. т водорода. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер [для строительства генерации]», — уточнил губернатор.
Произведенный водород датчане планируют продавать в Японию, которая заявляла о большом интересе к этому виду топлива.
«Это исконно российские [Северные Курильские] острова, поэтому нет никаких препятствий к выстраиванию долгосрочных торговых отношений в сфере производства водорода и водородной энергетики», — уверяет Лимаренко.
Сейчас Copenhagen Offshore Partners просит предоставить землю под изыскания. «Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьезные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны», — отметил Лимаренко. Недавно он встречался с министром финансов Антоном Силуановым и докладывал про инвестпроекты, в том числе про водородные как наиболее перспективное направление. «Мы готовы идти в “голубой” водород, который производится методом конверсии из метана и электролизом с использованием ветряной генерации и воды», — заключил он.
В сентябре президент Владимир Путин заявил, что на Курильских островах будет создан льготный налоговый и таможенный режим, чтобы стимулировать развитие в регионе. «Именно такой, по сути беспрецедентный, набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога, причем на десять лет», — добавил он. По его словам, этими преимуществами смогут воспользоваться в том числе иностранные инвесторы.
Copenhagen Offshore Partners, основанная в 2012 году, инвестирует в возобновляемые источники энергии в разных странах, включая США, Великобританию, Германию и Австралию. 19 ноября 2021 года Vineyard Wind, ее совместное предприятие с компанией Avangrid Inc., начало строительство первой крупной ветряной электростанции на шельфе США. Этот проект предполагает установку 62 турбин общей мощностью 800 МВт у берегов штата Массачусетс, его планируется запустить в 2023 году. Инвестиции в этот проект оцениваются более чем в €2,5 млрд, а общие инвестиции в проекты датской компании — более чем в $7,5 млрд.
РБК направил запрос в пресс-службу Copenhagen Offshore Partners.