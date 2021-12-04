Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

«Рейтинг дефолта эмитента России на уровне BBB поддерживается ее очень сильным внешним балансом, самым низким уровнем государственного долга в группе стран-аналогов и рациональной макроэкономической политикой, подкрепленной надежной денежно-кредитной политикой, гибким обменным курсом и осторожной антициклической фискальной политикой», — говорится в сообщении Fitch.
Вместе с этим агентство отмечает слабое управление в группе стран-аналогов, низкий потенциал роста ВВП и сырьевую зависимость. Геополитические риски и риски санкций объясняются сообщениями о наращивании российских войск на границе с Украиной.
«Стратегический расчет фактического вторжения остается неясным, и наш базовый сценарий сохраняется: это не перерастет в открытую войну с Украиной», — говорится в сообщении.
Минфин России позитивно оценил решение Fitch.
«Среди факторов, обусловивших данное решение, агентство называет наиболее низкий уровень государственного долга России среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга, рост уровня фискальных резервов и надежную макроэкономическую конструкцию, выстроенную правительством РФ и Банком России. Сочетание указанных факторов является залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков», — сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов (цитата по ТАСС).
Fitch в сентябре повысило прогноз роста ВВП России на 0,6 процентного пункта, до 4,3%. Прогнозы роста на 2022 и 2023 годы остались без изменений — 2,7% и 2,2% соответственно.