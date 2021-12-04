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06:39 (мск), источник: РБК

МВФ допустил пересмотр прогноза по темпам роста экономики из-за омикрона

Международный валютный фонд (МВФ) может изменить прогноз по росту мировой экономики в сторону понижения. Об этом в рамках конференции Reuters NEXT рассказала его руководитель Кристалина Георгиева. По ее словам, это связано c распространением нового штамма коронавируса.

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Источник: Reuters

«Новый штамм, который распространяется очень быстро, может породить неопределенность. Поэтому мы склоняемся к тому, чтобы понизить цифры по сравнению с нашим октябрьским прогнозом», — сказала она.

Ранее МВФ спрогнозировал, что по итогам этого года рост мировой экономики составит 5,9%, а по итогам следующего — 4,9%. При этом эксперты указывали, что многое будет зависеть от дальнейшего развития пандемии коронавируса.

Комментируя данные по росту инфляции в США, Георгиева отметила, что подобные тенденции наблюдаются не во всех странах. При этом она заявила, что укрепление американской экономики безусловно окажет положительный эффект во всем мире.

Директор-распорядитель МВФ также назвала позитивным сигналом для восстановления мировой экономики недавний онлайн-саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

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