МВФ допустил пересмотр прогноза по темпам роста экономики из-за омикрона

«Новый штамм, который распространяется очень быстро, может породить неопределенность. Поэтому мы склоняемся к тому, чтобы понизить цифры по сравнению с нашим октябрьским прогнозом», — сказала она.
Ранее МВФ спрогнозировал, что по итогам этого года рост мировой экономики составит 5,9%, а по итогам следующего — 4,9%. При этом эксперты указывали, что многое будет зависеть от дальнейшего развития пандемии коронавируса.
Комментируя данные по росту инфляции в США, Георгиева отметила, что подобные тенденции наблюдаются не во всех странах. При этом она заявила, что укрепление американской экономики безусловно окажет положительный эффект во всем мире.
Директор-распорядитель МВФ также назвала позитивным сигналом для восстановления мировой экономики недавний онлайн-саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.