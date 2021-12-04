Турция: лира обвалилась, инфляция подскочила, но Эрдоган спокоен. Что происходит в экономике страны

Почему же Эрдоган не отказывается от политики, которая, как считают ее противники, чревата ростом инфляции, безработицы и бедности? И что это означает для турков?
Неортодоксальная политика
Причина падения турецкой лиры проста: неортодоксальный подход президента к экономике. Он заключается в сохранении низких процентных ставок, которыми глава государства надеется поддержать экономический рост и экспортный потенциал Турции при конкурентоспособной валюте.
Многие экономисты скажут, что рост инфляции обычно контролируют путем увеличения процентных ставок. Но для Эрдогана процентные ставки — это, как он выразился, «зло, делающее богатых еще богаче, а бедных — беднее».
«Все так дорого стоит, что многие не могут позволить себе приготовить нормальный обед на семью», — сказала Би-би-си Севим Илдирим — покупатель на одном из местных фруктовых рынков.
Годовая инфляции в Турции превысила 21%, но Центробанк страны, находящийся под контролем Эрдогана, только что снизил учетную ставку с 16% до 15%, и это уже третье снижение в этом году.
Сейчас инфляция растет по всему миру, и везде центробанки говорят о повышении ставок, но не здесь. Эрдоган верит, что в конечном итоге инфляция снизится сама собой.
За последние два года он уволил трех руководителей турецкого Центробанка, а на этой неделе сменил министра финансов. А лира тем временем продолжает падать.
Небывалый рост цен
Экономика Турции в большой степени зависит от импорта, сюда завозится очень многое — от продуктов питания до изделий текстильной промышленности и многого другого. Поэтому цены на потребительские товары в стране напрямую зависят от курса доллара по отношению к лире.
Возьмем, например, помидор — один из основополагающих ингредиентов турецкой кухни. Чтобы выращивать помидоры, турецким производителям необходимы импортные удобрения и газ. По данным торговой палаты Антальи, южного сельскохозяйственного региона страны, к августу 2021-го цены на помидоры поднялись на 75% по сравнению с прошлым годом.
«Как нам зарабатывать деньги? Мы по-прежнему продаем по низким ценам, а затраты на производство выросли в разы», — жалуется Садия Калеши, хозяйка виноградника в небольшом городке в трех часах езды от Стамбула.
Еще одна фермер Фериде Туфан говорит, что ей осталось только продать свое хозяйство: «Мы можем расплатиться с долгами, продав землю и виноградники. Но тогда мы останемся ни с чем».
Турецкая валюта настолько нестабильна, что цены меняются каждый день. Только для производителей инфляция выросла на 50%.
«Я сократил все расходы, какие только мог, — говорит Хакан Айран, пришедший за покупками на рынок. — Чтобы оплачивать счета, семья стала меньше есть, и никто ничего не покупает без крайней необходимости».
Сотрудники супермаркетов выкладывают в соцсетях ценники на одни и те же товары с разницей в несколько дней, чтобы наглядно показать, как меняются цены на маргарин, оливковое масло, чай, кофе, моющие средства и туалетную бумагу.
Пекарня в третьем по величине турецком городе Измире вывесила на двери обращение к покупателям, в котором объясняет причины подорожания товара. В частности, там перечислены новые цены на такие продукты, как мука, масло и кунжут. Заканчивается обращение словами «Храни нас Господь».
Долг в иностранной валюте — большая проблема для частного сектора, и большинство компаний сочли, что из-за нестабильности лиры выгоднее хранить продукты на складе, чем продавать их.
Это приводит к еще большей бедности и увеличению разрыва между самыми бедными и самыми богатыми.
Обозленная турецкая молодежь
Перед заправочными станциями и зданиями местных советов, где населению предлагают дешевый хлеб, выстраиваются очереди.
Оппозиционные партии призывают к внеочередным выборам и митингам. 23 ноября, когда за один день лира упала на 18%, кое-где прошли небольшие акции протеста, закончившиеся десятками арестов.
Но заметнее всего молодые турки выражают недовольство в социальных сетях: в «Твиттере», в прямых трансляция Twitch, в «ТикТоке» и на YouTube.
«Я абсолютно недоволен нынешним правительством. Я не вижу своего будущего в этой стране», — сказал молодой турок в комментарии одному из новостных каналов на YouTube.
Каждый пятый молодой житель Турции — не трудоустроен. Среди женщин статистика безработицы еще хуже.
По данным ОЭСР, клуба богатых стран, в Турции — самый высокий процент в мире молодых людей, которые не имеют работы, а также не учатся и не проходят профессиональную подготовку.
Турецкая молодежь сравнивает свое положение с тем, как живут их ровесники за рубежом, и это сравнение — явно не в пользу родины. «Молодой человек в США или в Европе может купить на свою месячную зарплату айфон, — говорит 18-летний местный житель. — А я, даже если буду работать многие месяцы, позволить себе его не смогу. Такого я не заслужил».
Это поколение должно сыграть важную роль в турецкой политике, где партия Эрдогана «Справедливость и развитие» (AKP) доминирует с 2002 года. На следующих выборах, которые состоятся в 2023 году, право голоса получат почти девять миллионов граждан страны, родившихся в конце 1990-х. И это может привести к серьезным проблемам для AKP.
На одном из видео, широко разошедшемся в социальных сетях, мать восьмилетнего ребенка всячески хвалит Эрдогана, но ее сын с ней не соглашается и говорит, что турецкий лидер плохо справляется с бедствиями в стране.
«Нельзя предсказать»
Успехи правящей партии были частично связаны с тем, что после кризиса 2008 года в Турцию была направлена щедрая финансовая помощь из-за рубежа.
В значительной степени экономика Турции росла благодаря расходам правительства, которое направляло большое количество средств и кредитов в строительную индустрию. В результате производство товаров в стране очень зависит от импорта, а состояние экономики — от валютных колебаний.
На то, что новая экономическая модель Эрдогана поможет спасти лиру, в стране надеются немногие.
В условиях такой неопределенности, как говорит экономист Арда Тунка, никто не берется предсказать, как события будут развиваться дальше. «Мы впервые используем модель, которая совершенно не укладывается в рамки экономической теории, — говорит эксперт. — В прошлом мы могли делать прогнозы даже во время кризисов. Но теперь это невозможно».
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