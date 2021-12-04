Еврокомиссар по экономике: Россия осенью сократила поставки газа в ЕС на четверть

При этом Джентилони подчернил, что, по его мнению, Россия не заинтересована в «тяжелой дискуссии с Евросоюзом» по газу. «Помимо “Северного потока-2” есть различные темы, которые интересуют российское руководство, и я думаю, что геополитика присутствует в этом всегда, но кризис не должен выходить за пределы определенного уровня», — сказал он на проходящей в Риме конференции «Международные диалоги».
«Я думаю, что поставки газа не будут использоваться худшим образом, чем это делалось до сих пор, но проблема остается», — сказал еврокомиссар.
1 декабря «Газпром» сообщал, что, согласно предварительным данным, с начала года компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6%, до 171,5 млрд куб. м.
Ранее приостановка Германией сертификации оператора газопровода «Северный поток-2» — швейцарской Nord Stream 2 AG лишила «Газпром» шансов воспользоваться его мощностями этой зимой. При этом в ноябре цены на газ в Европе превышали $1 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль говорил, что напряжение на газовом рынке можно считать искусственным. По его мнению, ситуация существенно смягчится, если Россия увеличит поставки газа в Европу на 15%.
В октябре президент Владимир Путин сообщил, что «Газпрому» невыгодно увеличивать прокачку газа через Украину. По его словам, российской компании было бы выгоднее нарастить объемы подачи газа в Европу по другим маршрутам, но он попросил «Газпром» соблюдать контрактные обязательства по договору с Украиной.