Россияне рассказали, сколько собираются потратить на новогодние подарки

На вопрос «Кому вы будете дарить подарки на Новый год?» ответили 5000 работающих россиян из всех округов страны. Большинство из них назвали родных, возлюбленных и друзей:
Выяснилось, что средний бюджет на новогодние подарки в этом году составит 13 000 рублей. При этом женщины готовы покупать подарки чаще, но собираются тратить на них меньше, чем мужчины (10 000 рублей против 15 700 рублей).
Москвичи готовы потратить в среднем 17 000 рублей, в Хабаровске и Ростове-на-Дону — 16 000 рублей, а в Санкт-Петербурге — 15 000 рублей. Самые бюджетные подарки выбирают жители Новосибирска (12 300 рублей) и Самары (12 200 рублей).
С увеличением уровня доходов опрошенных растёт и бюджет на новогодние подарки: в среднем 10 000 рублей у россиян с зарплатой до 30 000 рублей и 17 800 рублей у тех, кто зарабатывает от 80 000 рублей в месяц. По сравнению с 2020 годом планируемые расходы на новогодние подарки выросли на 10%. Но они всё ещё не дошли до предпандемийного уровня (13 500 рублей в 2019 году). Исследование провели по заказу издания «Коммерсант. Деньги».
Ранее «Секрет» рассказывал, какие именно подарки россияне ждут на Новый год. Большинство мужчин предпочли обычным подаркам «любовь и внимание», а женщины ждут на Новый год ювелирные украшения и гаджеты.
Также стало известно, что 11% россиян готовы взять кредит, чтобы отметить новогодние праздники. Из них 38% хотят получить до 50 000 рублей, 25% — до 100 000. При этом почти 20% респондентов готовы взять более 250 000 рублей и потратить деньги на путешествие.