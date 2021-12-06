SIPRI сообщил о резком падении продаж оружия российскими компаниями из рейтинга 100 крупнейших

Страны-лидеры в рейтинге продаж вооружения крупнейшими компаниями:
На Европу приходится 21% всех продаж крупнейших компаний ($109 млрд). Продажи французских компаний упали на 7,7%, а продажи немецких компаний выросли на 1,3%.
Российские компании из рейтинга продали оружие на $28,2 млрд, это на 6,5% меньше, чем в 2019 году. Всего в рейтинг входят девять российских фирм, их доля составляет 5%. В сообщении SIRI не указано, на каком месте страна находится по этому показателю.
«Одно из самых резких падений продаж оружия среди компаний в SIPRI Топ-100 было отмечено у российских предприятий. Это совпало с окончанием реализации Государственной программы вооружений на 2011−2020 годы и с задержками сроков поставок, связанными с пандемией», — говорится в сообщении SIPRI. Институт отмечает, что есть в списке российские, которые показали рост продаж. Например — «Объединенная авиастроительная корпорация» (16%).
SIPRI отмечает, что одним из ключевых событий в российской оборонной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек. Российские компании реализуют госпрограмму по увеличению доли гражданской продукции в структуре выручки до 30% от общего объема продаж к 2025 году и до 50% к 2030-му.