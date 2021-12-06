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04:04 (мск), источник: Коммерсантъ

SIPRI сообщил о резком падении продаж оружия российскими компаниями из рейтинга 100 крупнейших

Объем продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний мира вырос на 1,3% в 2020 году, до $531 млрд, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Одно из самых резких падений продаж показали российские компании, входящие в рейтинг. У «Алмаз-Антея» и «Объединенной судостроительной корпорации» они упали на 31% и 11% соответственно.

Источник: Reuters

Страны-лидеры в рейтинге продаж вооружения крупнейшими компаниями:

  • США — $285 млрд, доля в общем рейтинге составляет 54%, рост к 2019 году — 1,9%;
  • Китай — $66,8 млрд, доля — 13%, рост — 1,5%;
  • Великобритания — $37,5 млрд, доля — 7%, рост — 6,2%

На Европу приходится 21% всех продаж крупнейших компаний ($109 млрд). Продажи французских компаний упали на 7,7%, а продажи немецких компаний выросли на 1,3%.

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Российские компании из рейтинга продали оружие на $28,2 млрд, это на 6,5% меньше, чем в 2019 году. Всего в рейтинг входят девять российских фирм, их доля составляет 5%. В сообщении SIRI не указано, на каком месте страна находится по этому показателю.

«Одно из самых резких падений продаж оружия среди компаний в SIPRI Топ-100 было отмечено у российских предприятий. Это совпало с окончанием реализации Государственной программы вооружений на 2011−2020 годы и с задержками сроков поставок, связанными с пандемией», — говорится в сообщении SIPRI. Институт отмечает, что есть в списке российские, которые показали рост продаж. Например — «Объединенная авиастроительная корпорация» (16%).

SIPRI отмечает, что одним из ключевых событий в российской оборонной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек. Российские компании реализуют госпрограмму по увеличению доли гражданской продукции в структуре выручки до 30% от общего объема продаж к 2025 году и до 50% к 2030-му.

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