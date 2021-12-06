ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников

Центробанк направил предложение об упрощенном порядке возврата средств участникам банковского рынка, передает РБК. Представители Росбанка и Альфа-банка подтвердили получение материалов. Поправки могут быть внесены в закон «О национальной платежной системе». Банк России подтвердил, что провел первый раунд консультаций с участниками рынка по законопроекту. «Пока о конкретных мерах или инструментах говорить преждевременно», — сказал представитель ЦБ.
По законопроекту пострадавший должен будет уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка об операции. Все банки обязаны будут вернуть установленную ЦБ сумму. Однако участники рынка с низким уровнем антифрода (механизма по предотвращению хищений) должны будут вернуть жертвам мошенничества все похищенные деньги.
Остается неясным, будут ли возвращать деньги клиентам, которые сами переводят деньги мошенникам. По действующему законодательству банки должны возвращать деньги, если они украдены не по вине клиента.
Кроме этих мер ЦБ предлагает дать право банкам списывать деньги через один-два дня при наличии признаков мошенничества даже при согласии клиента. По мнению ЦБ, как правило за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику. Также Банк России хочет обязать банки проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой о переводах без согласия клиента.
В третьем квартале кибермошенники похитили у клиентов банков больше 3,2 млрд руб.— на 18,5% больше, чем год назад. Доля возвращенных средств составила 7,7% — на 5,4 процентного пункта меньше, чем в 2020-м.
Представитель ЦБ сообщал о планах разработки законопроекта об упрощении возврата средств жертвам мошенников в мае. Среди предложений были указаны блокировка средств на счете мошенников и упрощение судебной процедуры возврата средств.