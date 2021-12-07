Владелец «Трансконтейнера» назвал долю перевозки в ценах iPhone и фруктов

Влияние затрат на перевозку на конечную цену сильно зависит от товара. «Мы для себя вывели несложную формулу: чем тяжелее и объемнее груз, тем больше влияет стоимость перевозки на конечную стоимость товара», — заявил в интервью РБК основной владелец группы «Дело» (контролирует крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России — «Трансконтейнер») Сергей Шишкарев.
«Понятно, что роль повышения ставки фрахта на 400% на стоимость перевозимых айфонов, которых в одном 40-футовом контейнере тысячи, ничтожна. Поэтому если мы говорим о массовых грузах, то два-три логистических процента в его стоимости мы считаем нормальным, конечный потребитель это не сильно заметит», — отметил бизнесмен.
Но для какого-то объемного груза этот вклад уже будет измеряться десятками процентов. Например, ноутбук весом 3 кг в своей стоимости 60 тыс. руб. несет чуть больше 150 ₽ логистических расходов, а холодильник весом 30 кг и стоимостью 30 тыс. руб. — уже около 1,5 тыс.
По словам Шишкарева, в 2021 году на транспортные расходы приходится около 10% стоимости овощей и фруктов, как и в 2020 году. Но у многих других товаров она изменилась. Например, их доля в конечной стоимости обуви и одежды в 2020 году была менее 0,5%, а в 2021 году выросла до 2−3%.
Сейчас на транспортные расходы приходится до 1% цены мелкой техники и до 5% — крупной. В прошлом году этот показатель для обеих категорий составлял около 1,5%.
«Нехватка рефрижераторных контейнеров, очереди в портах, где забирается товар, преференции, которые хотят получать перевозчики “скоропорта”, безусловно, влияют на стоимость товара, и вы, как конечный потребитель, и я, как потребитель бананов в “Пятерочке”, тоже это чувствую», — заключил он.
В России к 25 октября уровень инфляции в годовом выражении приблизился к 8%. Факторами же повышения продовольственной инфляции стали нетипичное подорожание овощей и фруктов, а также ускоренный темп роста цен на мясо, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Риски дальнейшего роста цен на продовольствие существуют, поэтому необходимо действовать на опережение инфляции, предложил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» 30 ноября.
Кризис на глобальном энергетическом рынке уже привел к росту котировок азотных удобрений. «Для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности. Очевидно, что эта ситуация создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие», — предупредил Владимир Путин.