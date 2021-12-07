Bloomberg узнал о плане санкций против России с ограничением обмена валют

США и Европейский союз рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), если Россия «нападет» на Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями этого вопроса.
По их словам, в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов. Кроме того, Запад может ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.
«Самым радикальным вариантом было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но это нанесло бы ущерб рядовым гражданам, поэтому чиновники более склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты», — пишет агентство.
Собеседники утверждают, что вопрос введения санкций против банков и РФПИ президент США Джо Байден может изложить своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе беседы, которая запланирована на 7 декабря.
Накануне, 6 декабря, источники CNN сообщили, что администрация Байдена рассматривает несколько вариантов введения санкций против России и российских физлиц в связи с обострением ситуации вокруг Украины. По информации телеканала, под ограничения могут попасть члены «ближайшего окружения Путина», российские энергетические компании и банки. Новые санкции также могут быть применены в отношении суверенного долга России, а в самом радикальном варианте Россию могут отключить от межбанковской системы SWIFT, сообщал CNN.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные публикации продолжают линию «информационной истерики».
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с РБК сказал, что Россию не будут отключать от SWIFT, так как европейцам будет сложно обходиться без России вне системы платежей. «Про эти санкции, связанные с системой SWIFT, уже говорят семь лет, до сих пор этого не произошло. Санкции они собираются вводить за мнимое “нападение” России на Украину, чего не произойдет, как мы понимаем», — сказал в разговоре с РБК член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Американские СМИ сообщают о возможном «нападении» России на Украину с начала октября. В частности, тогда The Washington Post и Politico сообщили о сосредоточении российской военной техники около границы с Украиной.
Агентство Associated Press со ссылкой на данные разведки США, полученные от источника в администрации Байдена, сообщило, что войска России начнут наступление на Украину в начале следующего года. Около рубежей российское военно руководство намерено разместить 175 тыс. солдат, указывало агентство. Немецкая газета Bild опубликовала «план наступления», который составила по данным источников в НАТО и украинской разведке. Bloomberg в середине прошлого месяца со ссылкой на источники сообщил, что США уведомили европейских партнеров о риске «вторжения» России на Украину.
1 декабря Вашингтон призвал Россию отвести свои войска от украинской границы. «Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Мы знаем, что он создает потенциал для того, чтобы сделать это в короткие сроки, если он решит», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Министерство иностранных дел России в ответ заявило, что действия российских вооруженных сил на территории России находятся в компетенции страны как суверенного государства. Песков утверждал, что заголовки, говорящие о возможном вторжении, — «не что иное, как пустое, безосновательное нагнетание напряженности». В свою очередь Путин говорил, что публикации американских изданий являются «алармистскими», и напоминал, что после аналогичных публикации в начале этого года никакого вторжения на Украину так и не произошло.
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