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11:10 (мск), источник: Ведомости

Фондовые индексы США закрылись рекордным с марта ростом

Американские фондовые индексы Nasdaq Composite и S&P 500 показали рекордный рост по итогам сессии во вторник, 7 декабря, свидетельствуют данные торгов.

Источник: AP 2021

Индекс Nasdaq вырос на 3,03%, завершив торги на уровне 15 686,92 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 2,07% и достиг 4686,76 пункта, остановившись в 1% от исторического максимума. Промышленный индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,4% и достиг 35 720,55 пункта. За последние две сессии индикатор вырос уже более чем на 1100 пунктов.

Все 11 основных отраслевых субиндексов S&P 500 закрылись в плюсе, рост возглавили бумаги технологических и энергетических компаний, а также производителей потребительских товаров.

Фондовый рынок показывает позитивную динамику на фоне снижения опасений по поводу влияния «омикрон»-штамма коронавируса на мировую экономику. Главный инфекционист США Энтони Фаучи во вторник назвал обнадеживающими первоначальные данные об этом варианте вируса, предположив, что он является более заразным, но вызывает у инфицированных не столь тяжелые симптомы.

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