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14:34 (мск), источник: Ведомости

Цена на газ в Европе превысила $1200 за тысячу кубометров впервые с октября

Биржевая цена на газ в Европе в ходе торгов в среду, 8 декабря, преодолела отметку $1200 за 1 тыс. куб. м. впервые с 18 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Источник: Reuters

Стоимость фьючерса на газ с поставкой на январь на хабе TTF в Нидерландах на пике доходила до $1225,6 за тысячу кубометров. По состоянию на 13:41 мск котировки снизились до $1201 за тысячу кубометров, рост к предыдущему закрытию составил 7,2%.

В конце ноября начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников отмечал, что высокие цены на газ уже начали негативно влиять на спрос, при этом в компании не ожидают значительного снижения котировок в ближайшие месяцы.

Цены на нефть также растут на фоне уменьшившихся опасений в отношении нового штамма коронавируса «омикрон». Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI прибавили более $5 с прошлого четверга и достигли $75 и $71,5 за баррель, соответственно.

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