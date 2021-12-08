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16:36 (мск), источник: Ведомости

Правительство выделит 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Правительство России выделит 12 млрд руб. на повышение зарплат отдельных категорий сотрудников бюджетного сектора экономики — педагогов, врачей, работников сферы культуры и науки. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Источник: Reuters

«Прошу министра труда и социальной защиты Антона Олеговича Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с Министерством финансов строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены», — отметил глава правительства.

Обеспечить выделение дополнительных средств на повышение зарплат бюджетников 1 декабря поручил президент России Владимир Путин. Проиндексировать размер оплаты труда указанных категорий работников необходимо с учетом фактического роста в 2021 г. среднемесячной начисленной зарплаты сотрудников и целевых показателей уровня зарплаты бюджетников.

Согласно докладу Росстата о социально-экономическом положении России, средняя зарплата работников организаций в сентябре составила 54 687 ₽, увеличившись на 9,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. В реальном выражении (с учетом инфляции) показатель вырос на 2%.

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