Подорожавшие услуги разогнали инфляцию до шестилетнего рекорда

Инфляция в России по итогам ноября составила 8,4% год к году, отчитался Росстат. Это значение стало максимальным с января 2016 года. По сравнению с октябрем, когда инфляция перевалила за 8%, годовой рост потребительских цен ускорился на 0,27 процентного пункта (п.п.).
В последний месяц осени стали быстрее расти цены на услуги: к ноябрю прошлого года цены на них выросли на 5,2%, что является максимальным показателем с декабря 2016 года. В октябре рост цен на услуги составлял 4,4% к аналогичному периоду 2020 года. Удорожание услуг внесло 0,2 п.п. в увеличение темпов роста цен в ноябре (без фактора услуг инфляция составила бы около 8,2%, то есть примерно на уровне предыдущего месяца).
Продовольственные товары за ноябрь подорожали чуть меньше, чем в октябре, — на 10,8% против 10,9% (в годовом выражении). Рост цен на непродовольственные товары немного ускорился — до 8,3 с 8,2% в предыдущем месяце.
Среди продуктов питания за месяц больше всего подорожали куриные яйца — на 5,8% к октябрю и на 26,5% к ноябрю прошлого года. В категории непродовольственных товаров самый высокий рост цен показали дизельное топливо и уголь — соответственно на 3,8 и 3,3% к предыдущему месяцу. Дорожавшие все лето строительные материалы снова показали небольшое снижение цен (минус 0,2% за месяц) — они начали дешеветь с сентября. На 9% за месяц выросли цены на зарубежный туризм. В частности, стоимость поездки в Турцию выросла в 1,6 раза, в ОАЭ — на 10,2%. Впрочем уже в первую неделю декабря средняя стоимость турпоездки в Турцию снизилась на 17%, а потребительские цены за этот период выросли лишь на 0,07%, сообщил Росстат в сообщении о недельной инфляции. Среди бытовых услуг больше всего по сравнению с октябрем увеличились цены на аренду банковского сейфа (+4%), проезд в купе (+3,8%), а также на рытье могилы (+3,1%).
В Минэкономразвития констатировали, что наибольший вклад в ноябрьскую инфляцию внес нехарактерный для этого сезона рост цен в сегменте услуг. «Основное давление на инфляцию оказала нетипичная для ноября ценовая динамика в сфере услуг (0,81% к предыдущему месяцу) на фоне удорожания услуг зарубежного туризма», — говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации» министерства.
Именно инфляцию назвал главной проблемой для экономики и для граждан президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с правительством, прошедшем 7 декабря. По его словам, в 2022 году «необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 4%». Для этого нужно увеличить предложение товаров, в первую очередь продовольственных, и услуг на внутреннем рынке.
«Правительство сейчас принимает энергичные меры, надеюсь, они будут эффективными — так же, как удавалось это делать по некоторым другим направлениям в предыдущее время, но имею в виду в том числе, что в 2022 году должно существенно увеличиться производство и поставка мяса, сахара, овощей», — сказал он.
Центробанк в конце октября признавал, что инфляция складывается значительно выше прежнего прогноза Банка России по итогам 2021 года (5,7−6,2%) и ожидается в интервале 7,4−7,9%. Это стало поводом для повышения ключевой ставки сразу на 0,75 п.п., до 7,5%, на прошлом заседании совета директоров ЦБ 22 октября. В официальном прогнозе Минэкономразвития, уточненном в октябре, инфляция также ожидается в диапазоне 7,4−7,9%. С начала года по 6 декабря цены выросли уже на 7,57%, следует из данных Росстата.
Инфляционные ожидания населения остаются вблизи многолетнего максимума. В ноябре оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 13,5%, следует из данных опроса «инФОМ», проводимого по заказу Банка России.
В следующем году Центробанк надеется вернуть инфляцию к значениям, близким таргету 4%. «Мы ожидаем, что усиление эффекта от нормализации бюджетной и ужесточения денежно-кредитной политики обеспечит существенное снижение инфляционного давления и замедление инфляции до 4−4,5% к концу 2022 года», — говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды», вышедшем 8 декабря.
«Пока повышение ключевой ставки не помогает в чистом виде. Дорожает импорт, внутренние производители поднимают цены, ужесточение антиковидных мер создает дефицит рабочей силы, растут цены на услуги. Шансов на инфляцию в [размере] 4,5% в следующем году мало (вероятнее, будет 6−8%)», — комментирует начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.
На следующем и последнем в этом году заседании совета директоров Банка России 17 декабря регулятор может поднять ключевую ставку еще более значительно, чем в прошлый раз, считают аналитики. «С учетом динамики индекса потребительских цен, а также других макроэкономических и рыночных факторов расчетный “справедливый” уровень ключевой ставки на конец текущего года и первый квартал следующего года составляет 8,5−10% годовых, — говорит аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке “Фридом Финанс” Александр Осин. — Думаю, по итогам заседания в декабре ставка будет повышена на 100 базисных пунктов [с 7,5 до 8,5%]». В первом квартале следующего года инфляция исходя из оценок динамики ВВП, финансовых рынков, показателей, характеризующих монетарную политику властей, может составить 8−13% к тому же кварталу годовой давности, допускает он.
Директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой также считает, что пространство для дальнейшего повышения ставки ЦБ на ближайших заседаниях может измеряться в 200−250 б.п.: в декабре стоит ждать повышения на 100 б.п. и еще на 100−150 б.п. в начале 2022 года.
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