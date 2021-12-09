11:10 (мск), источник: Ведомости
Части пассажиров без QR-кода могут не вернуть деньги за авиабилеты
Авиакомпании опасаются роста убытков после отказа Минфина от компенсаций.
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Авиакомпании предложили исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета.
Такое предложение было высказано на встрече представителей перевозчиков с депутатами комитета по транспорту Госдумы 7 декабря. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в Охотном Ряду и подтвердили два источника в авиакомпаниях.
«Авиакомпании предложили с этими пассажирами [у которых не будет QR-кода к моменту вылета] работать так же, как со всеми остальными. То есть отказ от полета оформлять по правилам УПТ (условия применения тарифа. — “Ведомости”). Если тариф возвратный — возвращать, если нет — соответственно, не возвращать», — говорит один из собеседников.
Кроме того, по словам одного из собеседников «Ведомостей», на встрече в Думе обсуждались и другие предложения. Например, на каком именно этапе предъявлять QR-код — при покупке авиабилета или при регистрации на рейс («Ведомости» сообщили о принципиальном согласии Минтранса на второй вариант 1 декабря). Еще один блок предложений, говорит источник, связан с тем, что делать с транзитными пассажирами, которые прилетают из-за рубежа. По нынешней версии законопроекта, если потребуется пересадка, для дальнейшего путешествия по России (например, через Москву во Владивосток) потребуется QR-код.
Предложения авиакомпаний на встрече 7 декабря «были услышаны и нашли понимание со стороны профильного комитета», уточнил собеседник. «Мне показалось, что нам удалось убедить комитет в этом», — сообщил другой источник. Представителей правительства на встрече не было, отметил один из собеседников, «коммуникация с ними пойдет в рабочем порядке». Авиакомпании представят свои предложения письменно после принятия законопроекта в первом чтении, добавил он. Первое чтение в Думе запланировано на 16 декабря.
Поправку лоббируют, в частности, из-за опасений, что в бюджете не найдется денег на компенсации авиакомпаниям из-за потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки QR-кодов. Как ранее писали «Ведомости», замглавы Минтранса Игорь Чалик 9 ноября направлял в Минфин письмо с просьбой компенсировать авиаотрасли 8,09 млрд руб. 7,03 млрд руб. должно пойти авиакомпаниям, а 1,06 млрд руб. — аэропортам. «Минфин сообщил, что в бюджете денег на это не предусмотрено», — сказал собеседник в одной из авиакомпаний.
Представители Минтранса и председателя думского комитета по транспорту Евгения Москвичева отказались от комментариев. В пресс-службе Минфина не ответили на запрос на момент публикации.
«Red Wings поддерживает такую поправку в законопроект и направляла в АЭВТ [Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта] соответствующие предложения, — говорит представитель перевозчика. — Ведь отсутствие QR-кода на момент перевозки будет свидетельствовать о недобросовестном поведении пассажира. Согласно ст. 10 Гражданского кодекса, участники гражданского оборота должны действовать добросовестно, и именно недобросовестные участники должны компенсировать причиненные их действиями убытки. При отказе пассажиру в перевозке перед самым рейсом из-за отсутствия QR-кода авиакомпания не успеет заново продать это кресло».
«Ведомости» направили запросы в пресс-службы крупнейших авиакомпаний — «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и «Победы».
Большинство возвратов по авиабилетам у российских авиакомпаний сейчас связано с болезнью пассажира или следующих с ним близких родственников, сообщил «Ведомостям» глава ассоциации Общероссийского объединения пассажиров, член общественного совета при Минтрансе Илья Зотов. «Важно, чтобы принятые Госдумой поправки к законопроекту сохранили действие [п. 2] ст. 108 Воздушного кодекса РФ, согласно которому деньги возвращаются в случае болезни и смерти пассажира или его близкого родственника», — сказал Зотов.
Как добавляет исполнительный директор аналитического агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, деньги за билет также возвращают, если компания задержала, отменила или перенесла рейс, а пассажиру уже не нужно лететь. Эксперт не исключил, что возврат происходит и в других случаях. «Любые ограничения и введение QR-кодов на транспорте — это токсичная тема. Но имиджевые риски возрастают, когда при этом пассажиру еще и не компенсируют [затраты на] несостоявшийся рейс. К этому нужно серьезно приготовиться, но все равно эти риски воплотятся», — считает эксперт.
Зотов также предлагает прописать в законопроекте исключение требования сертификата о вакцинации или QR-кода для граждан, которые следуют на лечение или в обратном направлении, для людей с ОВЗ и их сопровождающих лиц, а также для пассажиров, которые направляются в другой город или обратно по делам, связанным со смертью близкого родственника. «Для таких случаев нужно установить требование наличия только ПЦР-теста», — добавил эксперт.