Аналитики нашли сходство между россиянами и американцами в любви к роскоши

Аналитики оценили уровень корреляции в поведении потребителей России и Италии в 74%, но при этом нашли и заметные различия: например, жители России интересуются спортом меньше всех участников исследования, хотя в Италии и в мире в целом любят следить за спортивными мероприятиями и посещать их, отмечает BCG.
«Наш анализ схожести дает нам беспрецедентную возможность сравнить мышление потребителей на глобальных рынках — хотя мы и ожидали найти похожие страны, мы не ожидали найти так много рынков, которые настолько отличаются друг от друга и стоят особняком: это Индия, Китай, Япония и Россия», — отметил один из соавторов отчета, директор BCG в Сингапуре Патрик Витчи.
По его словам, различия в отношении не обязательно означают, что у потребителей разные потребности.
«Хотя у российских потребителей совершенно другой образ мышления, чем у потребителей в США, их потребности, например, в предметах роскоши удивительно схожи», — добавил он.
Аналитики BCG проанализировали 18 рынков, на которые приходится 60% мирового населения, чтобы узнать о том, какие факторы определяют покупательский выбор в разных регионах. В опросе о потребностях, которые они хотят удовлетворить, когда совершают покупку, приняли участие 40 000 респондентов.
Аналитики изучили 13 категорий потребительских товаров и услуг по более чем 20 потребностям в каждой из них.
Россиянам больше других важна возможность подчеркнуть свою индивидуальность и сохранить связь со своим культурным наследием, выяснили в BCG. Они больше всех в мире готовы тратить на товары и услуги для своей семьи. Кроме того, в России любят говорить, что достичь большего позволяет поддержка сообщества, указывают эксперты. Меньше всех в мире россияне любят одиночество и боятся новых технологий.
Сравнительный анализ стран по парам для выявления самых похожих и самых отличных показал равноудаленность России от ключевых рынков, среди которых США, Китай, Япония, Германия, Франция, Австралия, Канада и Индия, указывает BCG.
«Огромный разброс по предпочтениям подтверждает необходимость детально подходить к вопросам персонализации со стороны брендов и сетей. За последний год мы видели немало примеров, когда некомплиментарные с точки зрения культурного кода сообщения становились причиной неприятных последствий для различных брендов», — подчеркнул управляющий директор и партнер BCG Максим Бахтин.
Самое значительное сходство аналитики увидели между потребителями в США, Канаде, Австралии и Великобритании — странах с общим культурным наследием. В этом случае была выявлена корреляция на уровне 93−96%. Наибольшие отличия от США по установкам оказались у потребителей из Китая, Нигерии и Саудовской Аравии.
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