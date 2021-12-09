Deutsche Bank спрогнозировал главные тренды 2022 года

Аналитики Deutsche Bank представили доклад «Десять главных тем 2022 года» (есть у РБК). Для него они выбрали десять тем которые, на их взгляд, станут главными трендами 2022 года, способными оказать влияние на макроэкономику.
Несмотря на опасения, связанные с новыми штаммами коронавируса, экономике в следующем году не грозит стагфляция, как полагают некоторые аналитики, считает Deutsche Bank. Стратеги банка считают, что складывающийся тренд можно описать термином «гроуфляция» (growthflation) — сочетание высоких темпов роста с высокой инфляцией. В следующем году ситуация с пандемией, если из-за нового штамма не произойдет кардинальных изменений, станет легче, а политика на финансовых рынках останется мягкой, что оставит возможности для продолжения роста. Вместе с тем «вертолетные деньги» — средства, направленные на поддержку населения в период пандемии, — будут поддерживать высокую инфляцию.
Федеральная резервная система США будет пытаться более агрессивными методами сдержать инфляцию, что ужесточит условия для инвесторов — но только пока они не адаптируются к новым условиям.
Оптимизм по поводу COVID-19
Несмотря на новые штаммы коронавируса, в том числе омикрон, Deutsche Bank ожидает успехов в борьбе с COVID-19.
Первый фактор — это расширение доступности вакцин для населения. И Moderna, и Pfizer планируют расширение производства препаратов — так, Moderna намерена довести число выпущенных доз вакцины до 4 млрд. А одобрение использования вакцин для детей повысит шансы на формирование коллективного иммунитета.
Второй фактор — появление лекарств, которые смогут напрямую бороться с COVID-19. В качестве потенциальных кандидатов на эту роль Deutsche Bank называет препараты компании Merck, которые, по предварительным данным, сокращают риск госпитализации и смерти пациентов на 30%. Лекарство от Pfizer показывает еще более многообещающие результаты, предварительно, оно способно сократить число госпитализированных и умерших в группах риска на 89%. Оба препарата сейчас находятся в процессе одобрения регуляторными органами в США.
«Гиперзвуковое» восстановление рынка труда
Обычно для восстановления рынка труда после рецессии требуется от четырех до семи лет, замечают аналитики Deutsche Bank. Однако сейчас этот процесс происходит быстрее — темпы аналитики называют «гиперзвуковыми». В США уровень безработицы уже вернулся к уровню в 4,2% (по сравнению с 3,5% до пандемии). А во Франции и Испании уровень занятости уже выше, чем в период до коронавируса.
Но в этом есть и своя опасность: рынок труда с большим спросом на рабочую силу и вытекающим из этого ростом зарплат становится еще одни проинфляционным фактором. «Хотя предотвращение массовой безработицы было одним из величайших успехов политики в борьбе с COVID-19, здесь есть одна загвоздка. В конце концов, гиперзвуковые ракеты не были бы такой большой угрозой, если бы они летели с меньшей скоростью — тогда это были бы просто ракеты. Если мы находимся в начале нового экономического цикла, который длится столько же, сколько другие за последние четыре десятилетия, то инфляция, связанная с ростом заработной платы, вероятно, продолжится», — констатируют аналитики Deutsche Bank.
Еще Deutsche Bank отмечает растущее стремление работников к смене профессии и переобучению. Согласно данным исследования McKinsey, 40% сотрудников в США так или иначе намерены сменить работу.
Забота об эффективности активов
В последние годы инвесторам не нужно было беспокоиться о «раздутых» компаниях благодаря высокой норме прибыли. Среднестатистическая компания из индекса S&P 500 получала доллар выручки на каждый доллар стоимости активов в начале 2000 годов. Однако сейчас этот показатель снизился до 60 центов, констатируют аналитики Deutsche Bank. Давление на норму прибыли компаний оказывают растущие зарплаты работников, а также снижение уровня конкуренции. Еще один фактор — растущие ключевые ставки, которые сделают заемные средства для компаний более дорогими.
Это подталкивает компании к повышению эффективности и избавлению от непрофильных активов. В качестве примера аналитики приводят Johnson & Johnson, General Electric и Toshiba, которые планируют разделение на отдельные компании. Так, Johnson & Johnson объявила о разделении на две публичные компании в ноябре — подразделение, занимающееся производством потребительских товаров, отойдет от основного фармацевтического бизнеса и образует новую компанию.
Угроза превращения космоса в новый «Дикий Запад»
В 2022 году основной темой переговоров во внешней политике станут опасения по поводу милитаризации космоса, считают аналитики Deutsche Bank. Многие страны видят космос как «Дикий Запад». По мнению экспертов, существующих международных соглашений, таких как Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства от 1967 года, недостаточно из-за появления новых технологий и видов вооружения. «И без единого мнения по поводу границ и контроля над космическими объектами <…> риск конфликта возрастает», — считают они.
Deutsche Bank в своем обзоре напоминают о прошедших в России в ноябре испытаниях, в ходе которых был уничтожен находившийся на орбите старый советский спутник. Испытания военных систем в космосе также проводят США, такие программы есть и у Китая и Индии, указывают они.
В числе других трендов 2022 года Deutsche Bank назвал избыток запасов товаров, конец эпохи свободных денег на фондовых рынках, появление цифровых валют центральных банков и превращение облигаций ESG-сектора в мейнстрим.
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