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07:54 (мск), источник: СуперОмск

Бурков показал эскизы нового бассейна в микрорайоне Московка-2 за 250 миллионов

Накануне, 8 декабря 2021 года, губернатор Омской области Александр Бурков анонсировал появление бассейна в микрорайоне Московка-2. На своей странице в инстаграм-аккаунте глава региона рассказал, что в городе в рамках концессионного соглашения планируют построить еще один бассейн.

Инвестор ООО «Арт Ремстрой» выполнит проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы, которые смогут соответствовать требованиям. Отметим, что компания зарегистрирована в Марьяновском районе, она принадлежит Карену Мартояну, сообщается в ЕГЮРЛ. Организация занимается ремонтом дорог в Омске.

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«На его строительство в рамках проекта “Спорт — норма жизни” нацпроекта “Демография” из федерального бюджета будет выделено 250 миллионов рублей в течение 3 лет», — заявляет Александр Бурков в соцсетях.

Губернатор Омской области представил эскизы будущего комплекса. На рисунках видно, что возле бассейна планируют оборудовать 6 дорожек в длину по 25 метров к концу 2023 года.

Добавим, что это будет уже второй бассейн в городе Омске. Первый, возведенный при государственно-частном партнерстве, находится в Амуре, на улице Завертяева. Напомним, по такому же соглашению сейчас строят ледовый комплекс «Арена Омска».

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