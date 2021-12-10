Российский экспорт вакцин превысил $1 млрд

За десять месяцев текущего года российский экспорт «прочих вакцин для людей» (по классификационному коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 3002200009) в стоимостном выражении составил более $1,2 млрд (608,6 т в натуральном выражении), следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), проанализированных РБК.
Поставки этих вакцин подскочили в октябре до $356 млн, и это больше чем вдвое превышает сентябрьский объем. Результат октября — это рекорд за всю историю России с начала 1990-х годов. Ранее экспорт вакцин для людей даже в годовом выражении ни разу не превышал $71 млн (экспорт за 12 месяцев 2020 года).
По данному коду за сопоставимый период 2020 года Россия экспортировала вакцин лишь на $46,5 млн, за тот же период 2019 года — $49,8 млн. Октябрьские поставки «прочих вакцин» стали рекордными за месяц. В натуральном выражении они составили 168,3 т. Для сравнения, за все лето 2021 года были отправлены на экспорт 203,6 т «прочих вакцин» стоимостью около $410 млн.
ФТС не уточняет, как распределяются объемы экспорта по типам под основным «вакцинным кодом». До 2021 года, как объясняли ранее эксперты, под кодом 3002200009 на экспорт отправлялись вакцины от клещевого энцефалита, комбинированные вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, против гепатита А. Всего за три года — с 2018-го по 2020-й — Россия экспортировала 468,3 т подобных медицинских препаратов на $182,1 млн.
Но резкий рост этой экспортной категории начался в 2021 году, после начала масштабного производства «Спутника V», вакцины от COVID. Уже за первое полугодие 2021-го Россия продала за рубеж почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года суммарно. Ранее в Минпромторге РБК подтверждали, что рост экспорта вакцин под этим кодом действительно связан преимущественно с поставками противоковидных вакцин на международные рынки. Однако в ФТС не смогли уточнить объемы экспорта именно вакцин от COVID.
Поставки крупной партии в Мексику
Больше всего в стоимостном и натуральном выражении «прочих вакцин» в октябре закупила Мексика — 39 т на $121 млн. Ранее эта страна не фигурировала в числе самых крупных покупателей российской вакцины. О том, что 585 тыс. доз вакцины «Спутник V» доставлены в страну, в середине октября заявлял Минздрав. Первые поставки в эту страну начались в феврале 2021 года. В итоге Мексика вышла на второе место по закупкам российских вакцин в январе—октябре, как следует из данных ФТС России.
Одна из крупнейших поставок «прочих вакцин для людей» в октябре в натуральном выражении пошла в Узбекистан — 34 т. Однако в денежном выражении этому соответствует лишь $3,5 млн.
В целом в пятерке стран, которые покупали российские «прочие вакцины» в 2021 году, Аргентина (почти $220 млн), Мексика ($190 млн), Объединенные Арабские Эмираты (почти $126 млн), Казахстан ($114 млн), Индия (около $112 млн). На эти страны приходится более 60% экспорта вакцин под данным кодом в стоимостном выражении. В 2020 году продажи таких вакцин в эти страны составляли всего несколько миллионов долларов.
Все страны, нарастившие в 2021 году закупки российских вакцин, ранее заключили контракты на поставку «Спутника V», который одобрен уже в 71 стране.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), владельце компании Human Vaccine, занимающейся в том числе и экспортными контрактами, отказались от комментариев. В Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (разработчик «Спутника V» — единственной на текущий момент экспортной вакцины от COVID-19) поясняли, что экспорт вакцины за рубеж находится в компетенции РФПИ.
Один из первых глобальных экспортных продуктов России
Представитель базирующейся в Лондоне компании Airfinity, занимающейся аналитикой и данными в области глобального здравоохранения, рассказал РБК, что, согласно подсчетам фирмы по открытым источникам, Россия к настоящему времени экспортировала 105 млн доз вакцины от COVID-19 в 55 стран. Соглашения о поставках вакцины заключены у России с 63 странами. По этим контрактам Россия должна поставить в общей сложности около 1 млрд доз, отмечает Airfinity, то есть исполнено около 10% обязательств.
Директор по развитию в аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что уже к концу 2020 года было понятно, что «Спутник V» претендует на то, чтобы стать серьезным по объемам экспортным продуктом, на это была направлена деятельность со стороны РФПИ. Миллиардные поставки вакцины не будут для рынка неожиданностью, но они могли бы быть и больше, считает эксперт.
«Ранее у России почти не было глобальных экспортных продуктов [в несырьевом сегменте]. Был интересный кейс с поставками вакцины от желтой лихорадки Центра им. М. П. Чумакова, но они были предназначены ограниченному количеству получателей. Здесь же мы имеем дело с мировыми поставками, к таким объемам производства не был готов никто в мире. Они сопоставимы только с вакциной для профилактики гриппа, но, во-первых, у последней есть выраженная сезонность, а во-вторых, для антиковидной вакцины пришлось с нуля создать огромный рыночный сегмент», — сказал Беспалов. В России есть системная проблема с тем, что «на стадии разработки все хорошо, но проблемы возникают на этапе производства», добавил эксперт.
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