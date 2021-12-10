Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Илон Маск назвал один из самых больших рисков для человечества Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал падение рождаемости в мире одним из самых больших рисков для цивилизации
Фоторепортажи
15Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
16Экстремальная погода в Москве и России
03:01 (мск), источник: Известия

Россияне купили рекордный объем слитков и монет с 2014 года

На фоне роста инфляции и пандемии население купило максимальный объем слитков и монет с 2014 года. За первые девять месяцев 2021-го спрос составил 4 т, на 8% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Источник: Reuters

Инвесторы часто используют этот защитный актив как средство сбережения денег во время социальных и экономических кризисов, а также для уменьшения рисков инфляции и колебаний валютных курсов, сообщила директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц.

Интерес к физическому золоту увеличился в этом году и в других странах по сравнению с предыдущим: в США — на 79%, в Китае — на 54%, а в Индии — на 24%.

В России спрос сдерживается 20-процентным налогом НДС на золотые слитки. Его ожидаемая отмена значительно увеличит инвестиции в драгоценный металл, уверена Татьяна Фиц. Это возможно только после создания прозрачного оборота инвестиционного золота и его отслеживаемости в электронной системе, сообщили в пресс-службе Минфина.

В крупнейших банках подтвердили рост спроса россиян на физическое и обезличенное золото в этом году. Интерес к благородному металлу повышается за счет геополитической напряженности, растущих темпов инфляции и низких ставок по депозитам, считает портфельный управляющий Private Banking банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сыт будешь: регионы нашли способы снизить цены на продукты
Ценовая передышка: что будет с инфляцией после замедления в начале декабря
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь