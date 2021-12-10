Рынок арендного жилья ведут из тени в единую информсистему

В распоряжении «Ъ» оказался разработанный Минстроем законопроект о создании ГИС по развитию рынка арендного жилья. В документе говорится, что владельцы квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в ГИС. Через эту систему и будут вестись все расчеты.
Документ направлен для согласования в профильные министерства и ведомства в начале ноября. В Минюсте пояснили, что позиция по нему была направлена в Минстрой. В Росреестре сообщили, что внесли свои замечания, но доработанный текст в ведомство пока не поступал. Замглавы Минэкономики Илья Торосов говорит, что отзыв министерства на законопроект находится в работе. В Минцифры на вопросы «Ъ» не ответили.
«Мы ожидаем внесение законопроекта в Госдуму в весеннюю сессию, урегулировав все вопросы со заинтересованными участниками», — заявил «Ъ» замглавы Минстроя Никита Стасишин.
Разработать ГИС поручил Владимир Путин 24 августа этого года. Стасишин уточнил, что система будет на 100% принадлежать государству, а Минстрой — выступать ее оператором. Для создания и эксплуатации системы планируется привлечь частные средства, в том числе пул инвесторов с участием «Дом. РФ», поясняет замминистра. В «Дом. РФ» от комментариев отказались.
Директор по продуктовой стратегии группы Т1 Сергей Иванов предполагает, что затраты на разработку ГИС составят 1−1,2 млрд руб., а на ее содержание и доработку — еще 100−200 млн руб. в год. Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян обращает внимание на то, что концессионный оператор при этом сможет вести коммерческую деятельность.
Основная цель будущей ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей, говорится в пояснительной записке к проекту закона. Авторы ссылаются на данные ВЦИОМа, согласно которым в РФ без учета социального найма сдается 250 млн кв. м, или 7% от всего объема жилого фонда. Съемными квартирами и апартаментами пользуются 6,9 млн домохозяйств, или 11% от общего числа. В то же время 95% арендодателей — физлица, получившие жилье в рамках приватизации или купившие ее в инвестиционных целях.
Сейчас из-за низкой собираемости налогов с участников рынка аренды жилья бюджет теряет 162 млрд руб. в год, отмечают в Минстрое. Там уточнили, что создание ГИС позволит дополнительно собрать 62,8 млрд руб. в 2023—2025 годах.
Стимулом для арендаторов регистрировать договоры станут штрафы. Минстрой предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, подразумевающие штрафы для тех, кто будет проводить расчеты вне ГИС: от 500 до 2,5 тыс. руб. для физлиц, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для юрлиц.
Отказ размещать информацию в ГИС или ее искажение обойдется гражданам в 3−5 тыс. руб., бизнесу — в 30−50 тыс. руб.
«Это крайне сложно контролировать в текущих условиях, что приведет к необоснованному привлечению граждан к административной ответственности», — отмечает руководитель практики имущественных и обязательственных отношений Amulex.ru Галина Гамбург.
Все существующие онлайн-платформы по аренде жилья, по словам Никиты Стасишина, продолжат свою работу. Но у участников рынка идея с ГИС вызывает опасения. В «Яндекс. Недвижимости» считают, что проект требует открытого обсуждения с рынком, к которому бизнес пока не привлекали. Появление единого оператора может монополизировать рынок, опасаются в компании. И. о. директора по GR ЦИАН Михаил Рыженков считает, что введение обязательной регистрации договоров, напротив, приведет к обратному эффекту — к росту серого сегмента. С этим согласны в «Авито Недвижимости». Но Сергей Иванов не исключает, что на рынке появятся агентства-прослойки, которые будут помогать гражданам в регистрации договоров в ГИС.
Александра Мерцалова, Анастасия Гаврилюк, Никита Королев