Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Илон Маск назвал один из самых больших рисков для человечества Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал падение рождаемости в мире одним из самых больших рисков для цивилизации
Фоторепортажи
16Экстремальная погода в Москве и России
8Названы интересные факты о моржах, которые вы могли не знать
04:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Рынок арендного жилья ведут из тени в единую информсистему

Власти придумали, как обелить стихийный рынок аренды жилья, с которого бюджет недополучает до 162 млрд руб. в год. Минстрой разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы (ГИС), где арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест. Все расчеты стороны должны будут производить через это онлайн-приложение. В противном случае гражданам грозит штраф до 5 тыс. руб., компаниям — до 50 тыс. руб. Классифайды же опасаются, что обязательное требование использовать ГИС вызовет обратный эффект: россияне продолжат и дальше скрывать сведения.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В распоряжении «Ъ» оказался разработанный Минстроем законопроект о создании ГИС по развитию рынка арендного жилья. В документе говорится, что владельцы квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в ГИС. Через эту систему и будут вестись все расчеты.

Документ направлен для согласования в профильные министерства и ведомства в начале ноября. В Минюсте пояснили, что позиция по нему была направлена в Минстрой. В Росреестре сообщили, что внесли свои замечания, но доработанный текст в ведомство пока не поступал. Замглавы Минэкономики Илья Торосов говорит, что отзыв министерства на законопроект находится в работе. В Минцифры на вопросы «Ъ» не ответили.

«Мы ожидаем внесение законопроекта в Госдуму в весеннюю сессию, урегулировав все вопросы со заинтересованными участниками», — заявил «Ъ» замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Читайте также
Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов

Разработать ГИС поручил Владимир Путин 24 августа этого года. Стасишин уточнил, что система будет на 100% принадлежать государству, а Минстрой — выступать ее оператором. Для создания и эксплуатации системы планируется привлечь частные средства, в том числе пул инвесторов с участием «Дом. РФ», поясняет замминистра. В «Дом. РФ» от комментариев отказались.

Директор по продуктовой стратегии группы Т1 Сергей Иванов предполагает, что затраты на разработку ГИС составят 1−1,2 млрд руб., а на ее содержание и доработку — еще 100−200 млн руб. в год. Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян обращает внимание на то, что концессионный оператор при этом сможет вести коммерческую деятельность.

Основная цель будущей ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей, говорится в пояснительной записке к проекту закона. Авторы ссылаются на данные ВЦИОМа, согласно которым в РФ без учета социального найма сдается 250 млн кв. м, или 7% от всего объема жилого фонда. Съемными квартирами и апартаментами пользуются 6,9 млн домохозяйств, или 11% от общего числа. В то же время 95% арендодателей — физлица, получившие жилье в рамках приватизации или купившие ее в инвестиционных целях.

Сейчас из-за низкой собираемости налогов с участников рынка аренды жилья бюджет теряет 162 млрд руб. в год, отмечают в Минстрое. Там уточнили, что создание ГИС позволит дополнительно собрать 62,8 млрд руб. в 2023—2025 годах.

Стимулом для арендаторов регистрировать договоры станут штрафы. Минстрой предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, подразумевающие штрафы для тех, кто будет проводить расчеты вне ГИС: от 500 до 2,5 тыс. руб. для физлиц, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для юрлиц.

Отказ размещать информацию в ГИС или ее искажение обойдется гражданам в 3−5 тыс. руб., бизнесу — в 30−50 тыс. руб.

«Это крайне сложно контролировать в текущих условиях, что приведет к необоснованному привлечению граждан к административной ответственности», — отмечает руководитель практики имущественных и обязательственных отношений Amulex.ru Галина Гамбург.

Все существующие онлайн-платформы по аренде жилья, по словам Никиты Стасишина, продолжат свою работу. Но у участников рынка идея с ГИС вызывает опасения. В «Яндекс. Недвижимости» считают, что проект требует открытого обсуждения с рынком, к которому бизнес пока не привлекали. Появление единого оператора может монополизировать рынок, опасаются в компании. И. о. директора по GR ЦИАН Михаил Рыженков считает, что введение обязательной регистрации договоров, напротив, приведет к обратному эффекту — к росту серого сегмента. С этим согласны в «Авито Недвижимости». Но Сергей Иванов не исключает, что на рынке появятся агентства-прослойки, которые будут помогать гражданам в регистрации договоров в ГИС.

Александра Мерцалова, Анастасия Гаврилюк, Никита Королев

 Помощник Путина Титов: «Мы уже опять в СССР одной ногой»
«В смерть свою не верю». Что писали домой из окопов под Москвой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь