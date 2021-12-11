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04:30 (мск), источник: РБК

Reuters узнал об отмене белорусского экспорта нефти в ФРГ из-за санкций

Белорусская госкомпания «Белоруснефть» отменила запланированный на 2022 год экспорт нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» из-за санкций ЕС, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров, осведомленных об этом. Вместо поставок за границу компания может перенаправить нефть на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, что снизит поставки нефти из России, пишет агентство.

Источник: Reuters

Тендер на поставки нефти в Германию в 2022 году «Белоруснефть» объявила в ноябре. При этом компания продала только часть из запланированных объемов — около 40 тыс. т в месяц, покупателем выступила Shell.

Как сообщает Reuters, по «Дружбе» в Германию уходит большая часть нефти белорусской госкомпании. В октябре, ноябре и декабре она планировала поставить в ФРГ около 450 тыс. т.

«Белоруснефть» не ответила на запрос агентства. В Shell сообщили, что соблюдают все действующие из-за санкций ограничения. Источники Reuters предполагают, что Shell может компенсировать недопоставки за счет собственной добычи в России.

В среду, 8 декабря, «Интерфакс» со ссылкой на данные российской статистики сообщал, что экспорт нефти из Белоруссии в Германию отсутствует с начала декабря. По графику в Германию должно было поступить в декабре 151,6 тыс. т белорусской нефти, однако по состоянию на 7 декабря поставки отсутствовали. В целом в четвертом квартале планировалось поставить в Германию 450 тыс. т нефти, однако этот план был выполнен на 87%.

Евросоюз одобрил пятый пакет санкций против Белоруссии 2 декабря. Под ограничения попали 17 физических лиц и 11 организаций, в том числе «Белоруснефть». Союз пояснял, что вошедшие в перечень люди и компании участвовали в организации миграционного кризиса на границе с Польшей, либо поддерживали политические репрессии. «Белоруснефть», в частности, уволила сотрудников, поддерживавших антиправительственные протесты. Компания таким образом «несет ответственность за подавление гражданского общества», решили в ЕС.

Летом Минск уже предпринимал попытку вывести «Белоруснефть» из-под санкций. В июле президент Александр Лукашенко подписал указ, выводящий компанию из подчинения концерну «Белнефтехим». За полтора месяца до этого, с 3 июня, возобновились санкции США против «Белнефтехима».

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