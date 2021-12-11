Reuters узнал об отмене белорусского экспорта нефти в ФРГ из-за санкций

Тендер на поставки нефти в Германию в 2022 году «Белоруснефть» объявила в ноябре. При этом компания продала только часть из запланированных объемов — около 40 тыс. т в месяц, покупателем выступила Shell.
Как сообщает Reuters, по «Дружбе» в Германию уходит большая часть нефти белорусской госкомпании. В октябре, ноябре и декабре она планировала поставить в ФРГ около 450 тыс. т.
«Белоруснефть» не ответила на запрос агентства. В Shell сообщили, что соблюдают все действующие из-за санкций ограничения. Источники Reuters предполагают, что Shell может компенсировать недопоставки за счет собственной добычи в России.
В среду, 8 декабря, «Интерфакс» со ссылкой на данные российской статистики сообщал, что экспорт нефти из Белоруссии в Германию отсутствует с начала декабря. По графику в Германию должно было поступить в декабре 151,6 тыс. т белорусской нефти, однако по состоянию на 7 декабря поставки отсутствовали. В целом в четвертом квартале планировалось поставить в Германию 450 тыс. т нефти, однако этот план был выполнен на 87%.
Евросоюз одобрил пятый пакет санкций против Белоруссии 2 декабря. Под ограничения попали 17 физических лиц и 11 организаций, в том числе «Белоруснефть». Союз пояснял, что вошедшие в перечень люди и компании участвовали в организации миграционного кризиса на границе с Польшей, либо поддерживали политические репрессии. «Белоруснефть», в частности, уволила сотрудников, поддерживавших антиправительственные протесты. Компания таким образом «несет ответственность за подавление гражданского общества», решили в ЕС.
Летом Минск уже предпринимал попытку вывести «Белоруснефть» из-под санкций. В июле президент Александр Лукашенко подписал указ, выводящий компанию из подчинения концерну «Белнефтехим». За полтора месяца до этого, с 3 июня, возобновились санкции США против «Белнефтехима».