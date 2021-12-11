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02:44 (мск), источник: РБК

Минэнерго США объявило о начале продаж резервной нефти

США с 17 декабря начнут продажу нефти из резервных запасов для того, чтобы стабилизировать цены на бензин на АЗС, говорится в сообщении Минэнерго. Объем первой реализованной партии составит 18 млн баррелей. Кроме того, он передаст 4,8 млн баррелей Exxon Mobil, которые компания потом должна будет возместить.

Источник: Reuters

Минэнерго отметило, что продолжит принимать заявки от заинтересованных компаний на передачу дополнительных объемов нефти. Компании, участвующие в этой программе, должны будут в будущем вернуть тот же объем нефти, который они взяли, плюс некоторое количество дополнительной нефти. Надбавка зависит от того, на сколько времени компания взяла сырье.

В сообщении ведомства говорится, что по мере восстановления мировой экономики предложение нефти на рынке не росло достаточными темпами для удовлетворения спроса.

«Несмотря на то, что цены на нефть упали в среднем на 10% за последний месяц, а цены на заправках начали снижаться, администрация продолжает принимать меры для устранения разрыва между спросом и предложением на рынке, и снижения цен на энергоносители для американцев», — пояснили в Минэнерго.

О том, что США задействуют стратегический резерв нефти и высвободят из него 50 млн баррелей, президент Джо Байден объявил в конце ноября. Таким образом Вашингтон намерен скорректировать баланс между спросом и предложением, и добиться снижения цен на бензин.

О продаже части нефтяных резервов вслед за США заявила и Япония. Вашингтон утверждал, что такое же решение могут принять Китай, Индия, Южная Корея и Великобритания.

Экономическая комиссия ОПЕК сочла, что продажа запасов нефти увеличит ее избыток на мировом рынке. По ее данным, если в течение двух месяцев на рынок поступят дополнительные 66 млн баррелей, то избыток может увеличиться на 1,1 млн баррелей в сутки, а к февралю вырасти до 3,7 млн.

Позже замминистра энергетики Дэвид Терк сообщил, что США могут скорректировать сроки «распечатывания» нефтяных резервов, если мировые цены на энергоносители упадут. Он отметил, что если «цены на заправках перестанут бить по нашим потребителям по всей стране и по всему миру», то инструменты задействования резервов «будут использоваться по-другому».

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