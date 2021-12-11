ПФР: пенсию за декабрь и январь могут выплатить одновременно

Так, перед Новым годом сразу две пенсии, как ожидается, придут гражданам, которые получают выплаты первого числа каждого месяца. «Вторая» пенсия поступит им в конце декабря, а не в начале января.
При этом в ПФР обратили внимание пенсионеров на то, что в январе сократилось число выходных дней Почты России. Следовательно, перемены в графике не затронут тех, кто получает пенсии с 3 числа.
10 декабря глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов направил в правительство законопроект о ежегодной выплате российским пенсионерам 13-й пенсии. По его словам, целью инициативы является борьба с бедностью, а пенсионеров он назвал «самыми социально незащищенными гражданами».
20 ноября сообщалось о вступлении в силу с 1 января 2022 года новых правил выплаты пенсий. Согласно нововведениям, утвержденным Минтрудом, выплачивать и доставлять пенсию на территории, где действует режим чрезвычайной ситуации могут раньше.