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10:10 (мск), источник: Известия

ПФР: пенсию за декабрь и январь могут выплатить одновременно

В декабре некоторые российские пенсионеры смогу получить сразу две выплаты. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда РФ.

Источник: РИА "Новости"

Так, перед Новым годом сразу две пенсии, как ожидается, придут гражданам, которые получают выплаты первого числа каждого месяца. «Вторая» пенсия поступит им в конце декабря, а не в начале января.

При этом в ПФР обратили внимание пенсионеров на то, что в январе сократилось число выходных дней Почты России. Следовательно, перемены в графике не затронут тех, кто получает пенсии с 3 числа.

10 декабря глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов направил в правительство законопроект о ежегодной выплате российским пенсионерам 13-й пенсии. По его словам, целью инициативы является борьба с бедностью, а пенсионеров он назвал «самыми социально незащищенными гражданами».

20 ноября сообщалось о вступлении в силу с 1 января 2022 года новых правил выплаты пенсий. Согласно нововведениям, утвержденным Минтрудом, выплачивать и доставлять пенсию на территории, где действует режим чрезвычайной ситуации могут раньше.

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