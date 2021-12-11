Песков исключил предоставление Греции скидки на газ

На вопрос о том, собирается ли Москва помочь Греции в условиях высоких цен на газ, Песков ответил, что цены по действующим соглашениям основаны на цене на нефть, а уменьшать их путем предоставления скидки Россия не намерена.
«Это вопрос двусторонних соглашений с “Газпромом”. Вы просто подписываете контракт с “Газпромом”, который будет действовать в течение определенного периода, и если это соглашение будет долгосрочным, вы продолжите получать газ по прогнозной цене. Не с ценами, которые могут вырасти от 500 до 1100 долларов за ночь», — сказал Песков.
Отношениям двух стран Песков поставил оценку 6 из 10, потому что «еще многое предстоит сделать» и необходимо «подумать о двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве».
С 1 января по 15 ноября «Газпром» увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 8,3% в годовом выражении, до 164,8 млрд куб. В частности, в Грецию поставки выросли на 13,7% по сравнению с тем же периодом 2020 г.
В Европе с августа наблюдался стремительный рост спотовых цен на газ. Пик роста цен пришелся на 6 октября, когда стоимость 1000 куб. м газа вплотную приблизилась к отметке в $2000. Это привело и к общему росту цен на энергоресурсы в Европе. После заявлений Путина о планах России увеличить поставки газа в ЕС спотовые цены снизились почти на $100.