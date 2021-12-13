Птицеводы опасаются остановки комбикормовых заводов

О критической ситуации с поставками аминокислот для комбикормовых заводов глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин предупредил первого вице-премьера Андрея Белоусова в своем письме от 9 декабря. Трудности с поставками незаменимых кислот и витаминов последние две недели испытывают небольшие и крупные производители кормов, отмечают в НМА. Задержки касаются не только импорта из Китая, но и поставок по факту единственного в РФ производителя лизина ЗАО «Завод премиксов № 1». В НМА предупреждают, что ситуация грозит временной остановкой ряда комбикормовых заводов и снижением качества кормов, что приведет к росту себестоимости в мясной отрасли.
Представитель Андрея Белоусова перенаправил вопросы в Минсельхоз. Там подтвердили существование проблемы, добавив, что прорабатывают механизмы стабилизации ситуации на площадке Россельхознадзора.
В Национальном кормовом союзе (НКС) объясняют кризис с импортом кормовых добавок ростом цен на перевозки, снижением производства в КНР и относительно невысокой привлекательностью российского рынка. На конец ноября кормовой лизин в РФ стоил $2,75−2,8 за 1 кг, в ЕС — $4,45−4,8 за 1 кг, в США — $4,52−5,51 за 1 кг, указывают там. Источник «Ъ» в отрасли говорит, что на фоне ажиотажного спроса ЗАО «Завод премиксов № 1» не обеспечивает запрашиваемые объемы поставок и начало повышать цены. В компании на вопросы «Ъ» не ответили. В обращении ЗАО «Завод премиксов № 1» на сайте говорится, что в условиях повышенного спроса компания принимает все зависящие от нее меры по обеспечению бесперебойной работы и наращиванию производства.
Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов отмечает, что производители мяса птицы вынуждены искать альтернативу дефицитным и дорогим аминокислотам для сохранения производственных показателей. Президент Национальной ассоциации производителей индейки Андрей Ковалев добавляет, что запасов лизина у крупных участников рынка хватает на два-три дня, что вынуждает их перебрасывать его с площадки на площадку.
Временной мерой может быть снижение содержания витаминов в премиксах, чтобы продлить использование существующих запасов, считают в группе «Продо».
Но, отмечают там, полное отсутствие витаминов может привести к снижению производственных показателей и даже падежу птицы.
Вице-президент по региональному развитию ГК «Дамате» Андрей Григоращенко сообщил, что компания рассчитывает решить проблему за счет поиска новых поставщиков, а также использования альтернативных источников аминокислот. В группе «Черкизово» отмечают, что, несмотря на тяжелую ситуацию с аминокислотами и витаминами, комбикормовые предприятия работают, их приостановка не планируется.
«Рассчитываем на скорую нормализацию поставок», — добавляет представитель «Черкизово». Но в АПХ «Мираторг» опасаются, что ситуация может продлиться до лета 2022 года.
Исполнительный директор НКС Сергей Михнюк говорит, что для решения проблемы в долгосрочной перспективе необходима локализация производства большинства кормовых добавок в России. Но сейчас резко нарастить собственное производство витаминов и аминокислот невозможно, указывает Сергей Юшин. По его словам, мясная отрасль не наблюдает заметных инвестиций последние несколько лет, хотя производство растет, для чего требуется все больше полноценных кормов. Оперативно решить проблему можно за счет расширения списка зарубежных поставщиков, что позволит снизить цены на внутреннем рынке, уверен господин Юшин.
В Россельхознадзоре заявили «Ъ», что ведут работу над расширением импорта. Там напомнили, что перебои существуют и в других странах, в частности, в США, а проблема с лизином связана с остановками отгрузок от поставщиков из Бразилии, Франции и Южной Кореи.