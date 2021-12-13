03:59 (мск), источник: РБК
Приток средств в биржевые фонды впервые превысил $1 трлн
Это рекордный показатель в истории. Первенство удерживают фонды, которыми управляют американские компании.
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В этом году приток средств в биржевые инвестиционные фонды достиг исторического рекорда, превысив $1 трлн, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информацию Morningstar Inc. Общая стоимость активов таким образом достигла $9,5 трлн, что вдвое выше чем в 2018 году.
Большая часть средств поступила в американские фонды, которыми управляют Vanguard Group, Black Rock Inc и State Street Corp. По мнению менеджера Vanguard Рика Пауэрса, сложившаяся ситуация объясняется неопределенной ситуацией на фондовых рынках, вследствие чего возрастает интерес к индексным продуктам.
Аналитики также говорят о том, что интерес привлекают фонды с хорошей управленческой командой, которые специализируются на узкой тематике. Среди них, например, YanEck, который создал фонд, занимающийся пищевой отраслью.
Эксперты также отмечают, что для успешной работы биржевой инвестиционный фонд должен привлекать $50−100 млн, чтобы быть прибыльным. Если эта сумма меньше, то он скорей всего прекратит свое существование.