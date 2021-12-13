12:22 (мск), источник: ТАСС
Владимира Кириенко назначили гендиректором VK
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK. Об этом говорится в сообщении компании.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
VK Company Limited сообщила, что совет директоров проголосовал единогласно за назначение Кириенко новым генеральным директором VK (Россия). Это решение вступает в силу немедленно. Кириенко на этом посту сменит Бориса Добродеева, который в начале месяца после изменения акционерной структуры компании «МФ Технологии» сообщил о намерении покинуть позицию гендиректора VK.
В свою очередь Владимир Кириенко отметил, что компания продолжит выходить на новые рынки и тестировать новые продукты, фокусируясь на расширении охвата и повышении вовлеченности пользователей.
«Как и полагается при смене генерального директора, я проведу анализ всех процессов и в максимально сжатые сроки представлю акционерам свое видение развития компании», — приводятся в сообщении его слова.
В компании отметили, что у Кириенко обширный опыт прямых инвестиций в компании РФ и IT-бизнес. С 2017 года он занимал должность первого вице-президента «Ростелекома», с 2016 по 2017 год был старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом. Кириенко до прихода в «Ростелеком» был председателем совета директоров ООО «Капитал» с 2011 года, а с 2008 по 2011 год — председателем совета директоров Нижегородпромстройбанка.