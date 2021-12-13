Сертификацию Nord Stream 2 приостановили из-за несоответствия праву ЕС

«Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, поскольку есть ясные предписания европейского права в области энергетики относительно анбандлинга (unbundling, система внутренней корпоративной реорганизации. — “Ъ”) и других вопросов устройства (компаний. — “Ъ”)», — сказала министр иностранных дел ФРГ в понедельник перед встречей министров иностранных дел стран ЕС (цитата по ТАСС). Это был ее ответ на вопрос, какая инстанция признала российский проект не соответствующим нормам Евросоюза.
Анналена Бербок до вступления в должность главы МИД ФРГ выступала против «Северного потока-2», она также требовала ужесточения санкций против России и допускала продажу немецкого оружия Киеву. Министр является сопредседателем партии «Зеленые». При этом Социал-демократическая партия Германии, с которой у «Зеленых» была образована коалиция, «Северный поток-2» поддерживает.
Работы по укладке труб «Северного потока-2» завершились в сентябре, в октябре его начали заполнять газом. Германия приостановила процесс сертификации швейцарской компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода, для продолжения процедуры компания должна создать дочернюю структуру в немецкой юрисдикции.