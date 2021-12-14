Добыча сланцевой нефти в США в январе может побить рекорд 15-летней давности

США ожидают, что добыча сланцевой нефти в Пермском бассейне (штаты Западный Техас и Нью-Мексико) вырастет до рекордного уровня в декабре. В декабре уровень добычи нефти из сланцев превысит 4,96 млн баррелей в сутки, а в январе — 5 млн б/с, передает Bloomberg со ссылкой на Управление экономической информации США (EIA).
По данным отчета EIA, рекорд в 4,91 млн б/с был установлен в марте 2020 года. Уровень выше 5 млн б/с, ожидаемый в январе, последний раз фиксировался в 2007 году, отмечается в отчете. Добыча нефти в Пермском бассейне превысит добычу всех членов ОПЕК за вычетом Саудовской Аравии.
Низкие производственные затраты на сланцевую добычу сделали ее привлекательной для бурильщиков, отмечает агентство. Большинство производителей сосредоточат свои планы расширения в США именно на обширном нефтяном участке Пермского бассейна. По данным Rystad Energy, американские производители сланцевой нефти увеличат капитальные расходы в 2022 году почти на 20%, до $83,4 млрд. Это максимальный показатель с начала пандемии, но примерно на треть ниже уровней, которые прогнозировались в 2019 году.
Компании стали более дисциплинированны в принятии производственных решений на основе краткосрочных изменений цен на нефть, отмечает агентство. Exxon Mobil и Chevron сделали Пермский бассейн ключевым направлением своей деятельности на следующий год. Они сохраняют общие капитальные расходы вблизи многолетних минимумов.
Chevron планирует потратить $3 млрд в следующем году, что на 50% превышает бюджет этого года и составляет около пятой части от общих затрат в мире. Однако общая добыча нефти далека от восстановления. Компания Pioneer Natural Resources на прошлой неделе заявила, что бурильщикам США потребуется еще пять лет, чтобы общенациональное производство нефти достигло допандемического уровня.