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13:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Forbes представил рейтинг лучших вин России

Журнал Forbes составил первый рейтинг 100 лучших российских вин. В топ-3 вошли сухие красные вина, два из которых крымские. Цены варьируются от 500 до 4 тыс. руб.

Источник: РИА "Новости"

В десятку рейтинга включили:

  • красное сухое вино пино нуар «Sikory. Семейный резерв. Семигорье» производителя «Имение Сикоры» (Краснодарский край), розничная цена — 1800 ₽;
  • красное сухое вино «Эссе» винодельни «Сатера» (Крым, Бахчисарайский район), 800 ₽;
  • красное сухое вино «Винный клуб Бельбек» производителя «Бельбек» (Крым, Севастополь), 1100 ₽;
  • розовый брют «Victor Dravigny» Абрау-Дюрсо (Краснодарский край, Новороссийск), 840 ₽;
  • красное сухое выдержанное мерло «Высокий Берег» винодельни «Кубань-вино» (Краснодарский край, Тамань), 1000 ₽;
  • красное сухое вино «Черное из черного» производителя «Мысхако» (Краснодарский край, Новороссийск), 650 ₽;
  • красное сухое вино «Лимитированная серия» сира производителя «Усадьба Перовских» (Крым, Севастополь), 1600 ₽;
  • белое сухое выдержанное «Шардоне» винодельни «Поместье Голубицкого» (Краснодарский край, Тамань), 900 ₽;
  • красное сухое выдержанное «Formula Q» производителя «Фанагория» (Краснодарский край, Тамань), 1900 ₽;
  • белый брют коллекционный «Cuvee de Vitmer “производителя “Золотая Балка” (Крым, Севастополь), 1600 ₽

В рейтинг включали вина наиболее молодого года урожая, минимальный объем выпуска в продажу должен был составлять не менее 900 бутылок. Для оценки был сформирован экспертный совет из “квалифицированных и признанных специалистов”, уточняет Forbes. Дегустации проводились вслепую: образцы вина зашифровывались, после чего их разливали в непрозрачную упаковку и подавали без видимых опознавательных признаков. Самое дешевое вино, вошедшее в рейтинг, стоило до 500 ₽, самое дорогое — более 4000 ₽

Во время загрузки произошла ошибка.
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