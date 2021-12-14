13:21 (мск), источник: Коммерсантъ
Forbes представил рейтинг лучших вин России
Журнал Forbes составил первый рейтинг 100 лучших российских вин. В топ-3 вошли сухие красные вина, два из которых крымские. Цены варьируются от 500 до 4 тыс. руб.
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В десятку рейтинга включили:
В рейтинг включали вина наиболее молодого года урожая, минимальный объем выпуска в продажу должен был составлять не менее 900 бутылок. Для оценки был сформирован экспертный совет из “квалифицированных и признанных специалистов”, уточняет Forbes. Дегустации проводились вслепую: образцы вина зашифровывались, после чего их разливали в непрозрачную упаковку и подавали без видимых опознавательных признаков. Самое дешевое вино, вошедшее в рейтинг, стоило до 500 ₽, самое дорогое — более 4000 ₽