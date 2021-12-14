Bloomberg узнал о планах ЕС изменить стратегию газовых закупок

Одна из причин такого решения — «зеленый» энергопереход, который подразумевает полное прекращение выбросов парниковых газов в Европе после 2050 года.
Проект, с которым ознакомилось агентство, должны официально опубликовать завтра, 15 декабря. Чтобы повысить энергобезопасность Европейского союза, Брюссель намерен ввести несколько новых норм:
По оценке Bloomberg, подготовка такого плана — негативная новость для России: Москва настаивает на заключении долгосрочных контрактов.
Цена на бирже не отражает реальной стоимости газа для потребителей, поскольку через биржу проходит только небольшая часть газа. Основной поток газа из России идет в Европу по долгосрочным контрактам. К настоящему времени большинство из них включает биржевые котировки в формулу цены, однако не определяется только ими.
Альтернатива долгосрочным соглашениям — спотовые контракты. Они заключаются на короткий срок и исполняются в течение нескольких суток или месяца.
Цена ресурса в спотовых контрактах максимально приближена к биржевым котировкам. Основной хаб такой торговли газом в Европе — голландский TTF, где большая часть сделок совершается по формуле «на день вперед».
В сентябре президент Владимир Путин указывал на отказ ЕС от долгосрочных контрактов, комментируя быстрый рост газовых котировок и связанные с ним обвинения в адрес России.
«На споте сейчас на свободном рынке в Европе $650 за тысячу кубов. Но это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ, вот результат вам… И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать, иначе пришлось бы платить по $650 (с тех пор спотовая цена на газ выросла более чем в два раза. — РБК). А “Газпром” в ту же Германию продает по 220», — объяснял Путин.
В середине октября Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российским властям, уже описывал два разных подхода к заключению газовых контрактов — европейский и российский. Он писал, что целью Путина является изменение правил игры на газовом рынке и полный переход от спотовых контрактов на долгосрочные, которые использует «Газпром».