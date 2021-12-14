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16:07 (мск), источник: РБК

Bloomberg узнал о планах ЕС изменить стратегию газовых закупок

Евросоюз намерен установить жесткий крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт природного газа странами-участницами, узнал Bloomberg. Пока Россия настаивает на переходе к долгосрочным контрактам на поставки газа в Европу, Брюссель придерживается кардинально иной концепции: он намерен полностью отказаться от долгих контрактов до 2049 года.

Источник: AP 2021

Одна из причин такого решения — «зеленый» энергопереход, который подразумевает полное прекращение выбросов парниковых газов в Европе после 2050 года.

Проект, с которым ознакомилось агентство, должны официально опубликовать завтра, 15 декабря. Чтобы повысить энергобезопасность Европейского союза, Брюссель намерен ввести несколько новых норм:

  • принятие мер по обеспечению высокого уровня заполнения газовых хранилищ в начале отопительного сезона. В сентября этого года подземные газовые хранилища в Европе были заполнены всего на 72%, что стало минимумом за десять лет. Аналитики называли это одной из причин роста цен на газ;
  • добровольные совместные закупки стратегических запасов газа операторами газотранспортных систем. Такие резервы могут использоваться в случае непредвиденных обстоятельств;
  • обязанность стран-участниц оценивать риски и принимать меры, если газовые хранилища находятся в собственности иностранных компаний. При наличии каких-либо рисков страны должны будут, например, устанавливать обязательные уровни заполненности таких хранилищ. Под контролем дочерних компаний «Газпрома» в Европе находятся несколько крупных ПХГ: Reden, Jemgum и Katharina в Германии, Haidach в Австрии и Bergermeer в Нидерландах. Перед началом осени они были заполнены только на 12,8% от проектной мощности, что компания объясняла аварией на заводе по подготовке конденсата в Новом Уренгое, которая привела к сокращению поставок российского газа по газопроводу Ямал — Европа.

По оценке Bloomberg, подготовка такого плана — негативная новость для России: Москва настаивает на заключении долгосрочных контрактов.

Цена на бирже не отражает реальной стоимости газа для потребителей, поскольку через биржу проходит только небольшая часть газа. Основной поток газа из России идет в Европу по долгосрочным контрактам. К настоящему времени большинство из них включает биржевые котировки в формулу цены, однако не определяется только ими.

Альтернатива долгосрочным соглашениям — спотовые контракты. Они заключаются на короткий срок и исполняются в течение нескольких суток или месяца.

Цена ресурса в спотовых контрактах максимально приближена к биржевым котировкам. Основной хаб такой торговли газом в Европе — голландский TTF, где большая часть сделок совершается по формуле «на день вперед».

В сентябре президент Владимир Путин указывал на отказ ЕС от долгосрочных контрактов, комментируя быстрый рост газовых котировок и связанные с ним обвинения в адрес России.

«На споте сейчас на свободном рынке в Европе $650 за тысячу кубов. Но это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ, вот результат вам… И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать, иначе пришлось бы платить по $650 (с тех пор спотовая цена на газ выросла более чем в два раза. — РБК). А “Газпром” в ту же Германию продает по 220», — объяснял Путин.

В середине октября Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российским властям, уже описывал два разных подхода к заключению газовых контрактов — европейский и российский. Он писал, что целью Путина является изменение правил игры на газовом рынке и полный переход от спотовых контрактов на долгосрочные, которые использует «Газпром».

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