Продукты быстрого приготовления набирают популярность

Продажи в России лапши быстрого приготовления за 11 месяцев выросли на 16% год к году в денежном выражении и на 6,1% в натуральном, свидетельствуют данные NielsenIQ.
Для сравнения: за те же месяцы 2020 года рост был на уровне 7,4% и 1,7% соответственно. Аналитики не называют абсолютных цифр.
В «Маревен Фуд Сентрал» (производит продукцию под брендами «Роллтон», BigBon) оценивают объемы продаж лапши в январе—ноябре в натуральном выражении более чем в 2 млрд упаковок. Там подтвердили рост спроса. Сейчас общая доля компании в категории достигает 46,2%, что на 2,4 процентного пункта больше, чем год назад.
Гендиректор «Натурал Фудс» (бренды Bon Appetit, Euro Express) Наталья Николаева связывает рост продаж со спросом на продукцию со стороны покупателей с небольшим уровнем дохода.
По ее наблюдениям, лапшу быстрого приготовления стали приобретать граждане, раньше относившиеся к ней негативно, например пенсионеры.
На фоне подорожания многих продуктов питания продукция быстрого приготовления становится востребованной, соглашается директор департамента маркетинга «Маревен Фуд Сентрал» Илья Мышенко.
На доступность лапши повлияло и ее производство ритейлерами под собственными торговыми марками, которые значительно дешевле, чем продукция от производителей, добавляет Николаева. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев связывает рост потребления лапши с выходом работников с удаленной работы.
«Люди со средним и высоким доходом могут позволить себе обед в заведениях общепита или заказать доставку. Но для тех, у кого небольшой доход, продукт действительно может быть альтернативой», — поясняет господин Поповичев.
При этом, добавляет он, в ряде предприятий и компаний закрылись столовые из-за сокращения персонала, что также провоцирует спрос на дешевую лапшу.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что рост продаж является не следствием изменений привычек питания или уровня доходов населения, а количественным ростом целевой группы потребителей.
Он напоминает, что в этом году восстановилось количество трудовых мигрантов после резкого сокращения в 2020 году из-за коронавирусных ограничений, а для них лапша быстрого приготовления является постоянной частью рациона за счет дешевизны и легкости приготовления.
На рост продаж в денежном выражении повлияло увеличение себестоимости производства из-за удорожания муки, масла и логистических услуг, считает Наталья Николаева.
Она приводит пример с пальмовым маслом, на котором часть производителей жарит лапшу: сейчас его стоимость достигает $1,75 тыс. за тонну против $700 в начале этого года. В итоге производители вынуждены были поднимать цену на лапшу: за 11 месяцев рост составил более 20%, указывает Николаева.
В Auchan тоже заметили рост цен на лапшу — в среднем на 7%. В сети основными причинами подорожания также называют рост логистических затрат и стоимости сырья. В «Ленте» заявили, что не наблюдают повышенного спроса на продукцию.
В то же время Михаил Бурмистров считает, что у категории есть потенциал роста, в том числе из-за дальнейшего спроса со стороны мигрантов, работающих в строительстве и сегменте курьерской доставки. Учитывая отсутствие перспектив улучшения ситуации с ростом цен и доходами населения в 2022 году рынок продуктов быстрого питания продолжит рост, соглашается Илья Мышенко.