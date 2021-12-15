Автодилеры отказываются от традиционных распродаж

Традиционных новогодних распродаж в автосалонах, связанных со стремлением дилеров выполнить годовые планы, на этот раз не предвидится, следует из опроса, проведенного «Ъ» среди участников рынка. «Похожая ситуация с отсутствием распродаж наблюдалась в 2014 году, когда был значительный скачок курса евро», — отмечает директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский. С этим соглашается глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов, вспоминая, что тогда «салоны работали до пяти утра», поскольку клиенты хотели обменять обесценивающиеся рубли на машины.
«Ситуация была пободрее, но потребитель был в панике, чего сейчас нет. Как и, впрочем, большого склада машин», — заключает он. Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что в декабре 2014 года дилеры, как и сейчас на фоне дефицита, получили возможность на ажиотажном спросе продавать машины с большей маржинальностью.
«Сейчас у дилеров нет традиционных предновогодних распродаж, потому что не хватает автомобилей. Во многом из-за дефицита сокращены скидочные программы и распространяются только на определенные модели: в зависимости от бренда, модели, комплектации, есть ли автомобиль в наличии и прочих факторов», — продолжает Андрей Каменский.
Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский напоминает тем не менее, что в декабре, «безусловно, всем дилерам надо выполнять планы и закрывать финансовый год»: «По ряду брендов идет коррекция политики продаж, и дилеры готовы снижать маржинальность. Нельзя это назвать скидками, но у клиентов есть возможность получить дополнительные преимущества». «Прежде в конце года клиенты могли рассчитывать на предновогодние скидки», — заключает он.
В основном дилеры говорят о преференциях при сдаче машины в трейд-ин. Например, «Фаворит Моторс» запускает скидку для таких случаев в 2,5−3%, но только на машины, срок хранения которых превысил 120 дней. Глава «Автоспеццентра» Андрей Терлюкевич добавляет, что сегодня можно с выгодой по сравнению с октябрем—ноябрем купить автомобили брендов Nissan, Infinity, Skoda, Kia. Сергей Удалов говорит, что в целом реализация невостребованных остатков со скидкой через трейд-ин выгодна как для продавца, так и для покупателя, хотя, конечно, дилер в итоге получает возможность не только избавиться от склада, но и заработать на полученном автомобиле.
По словам господина Терлюкевича, раньше речь шла о предновогодних скидках и акциях, которые запускали еще осенью с целью продать «старый год», потому что с середины января начинали поступать модели нового года: «Теперь такой проблемы нет из-за дефицита. Наоборот, с нового года машины будут только дорожать».
Как писал «Ъ» 7 декабря, аналитики ожидают роста цен на машины с января в среднем на 2−3%. Это соответствует примерным темпам роста цен в этом году. Так, за две недели декабря прайс-листы обновили восемь брендов, включая АвтоВАЗ. Как следует из данных «Автостата», машины Lada с 1 декабря подорожали на 1−5% (от 8 тыс. до 40 тыс. руб.). В агентстве отмечают, что удорожание по большинству моделей составило 2,5−5,0% (25−40 тыс. руб.). На минимальные 8−16 тыс. руб. подорожали только внедорожники семейства Niva Legend. До этого машины бренда дорожали в середине октября, но скромнее — на 6,6−20 тыс. руб. Это довольно традиционная схема обновления прайс-листов: как правило, модели дорожают раз в два месяца. Так, в ноябре среднее повышение составляло 0,4−8%, а ценники обновляли все ключевые корейские, европейские и китайские бренды.
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