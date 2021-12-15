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12:33 (мск), источник: Известия

Экосистемам предложили возмещать ущерб в случае санкций

Для российских цифровых компаний, работающих за рубежом, предлагается предусмотреть механизм компенсации убытков в случае санкций. Об этом говорится в перечне мер, которые обсуждали на совещании в АНО «Цифровая экономика» с участием Минэка, ЦБ и крупнейших цифровых компаний, в том числе «Сбера», «Яндекса», VK (документ есть у «Известий»).

Источник: Известия

Также в списке мер, вошедших в перечень по итогам обсуждений, — установление обязанности операторов обработки персональных данных проводить регулярный аудит систем безопасности, а в случае децентрализованного хранения клиентской информации — и вовсе страховать риски компрометации сведений.

Вместе с тем, предлагается разрешить игрокам передавать персональные данные клиентов между разными сервисами в одной экосистеме без получения дополнительного согласия от пользователя.

«Меры направлены на развитие российского цифрового бизнеса, развитие конкуренции и улучшение качества предоставляемых сервисов для граждан. Наибольший эффект, по мнению участников круглого стола, должны дать меры по стимулированию деятельности, в том числе за рубежом, и повышению эффективности обработки данных. Результатом серии круглых столов, состоявшихся на площадке АНО “Цифровая экономика”, станет сводный документ с предложением мер и описанием ожидаемых эффектов», — отметил заместитель гендиректора АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

О том, что российским экосистемам необходимо дать преференции, говорилось еще в концепции кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова. «Известия» писали об этом в мае 2021 года.

В вопросе регулирования экосистем еще предстоит найти разумный баланс между интересами государства, которому требуется поддержать конкуренцию, игроками рынка, которым необходимо беспрепятственно развиваться, и клиентами, требующими прозрачных условий обслуживания, отметил советник гендиректора «СКБ Контур» Максим Прохоров, который участвует в рабочей группе АНО «Цифровая экономика».

Хеджирование рисков геополитического характера вполне соответствует мировым практикам и наиболее актуально для компаний с госучастием, таких как «Сбер», ВТБ, «Ростелеком», уверен директор ИНП РАН Александр Широв. При этом он отметил, что защита от санкций актуальна и для крупных частных компаний, таких как «Яндекс», которые вполне можно отнести к стратегически важным организациям.

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