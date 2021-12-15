«Газпром»: из украинских подземных хранилищ отобран почти весь закачанный летом газ

По сравнению с аналогичным показателем 2020 года, в текущем году наблюдается снижение на 39,2% (на 9,9 млрд куб. м). Это почти соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд куб. м).
По информации компании, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.
На 13 декабря, объем активного газа в европейских подземных хранилищах снизился на 24,5% (на 19,9 млрд куб. м) по сравнению с уровнем 2020 года. К настоящему времени отобрана уже одна треть (32,6%) объема газа, закачанного в летний период, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
По итогам первой половины декабря Польша, Дания и Финляндия добавились к странам, в которые «Газпром» экспортировал больше газа, чем за весь 2020 год. В их числе Германия, Турция, Италия, Болгария, Румыния, Сербия, Греция, Словения, Швейцария, Северная Македония, Босния и Герцеговина.
Также увеличились поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В декабре они продолжают превышать согласованные в договоре купли-продажи газа суточные контрактные обязательства «Газпрома» более чем на треть.
Согласно отчету компании «Оператор ГТС Украины» по итогам ноября, транзит российского природного газа в страны Евросоюза через Украину в ноябре 2021 года вырос почти на 16%, на 414 млн куб. м — до 3,049 млрд куб. м. Среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в ноябре выросли до 102 млн куб. м.