Власти согласовали перенос выплат по несостоявшимся турам до 2023 года

Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры подготовил изменения в закон, которые позволят правительству продлить туроператорам отсрочку по возврату денег за туры, которые были отменены из-за пандемии. Об этом рассказал РБК председатель комитета Сангаджи Тарбаев.
Речь идет о законопроекте, который вносит поправки в уже действующий закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 8 декабря эти поправки были уже приняты в первом чтении; второе, решающее, состоится в четверг, 16 декабря. К нему в законопроекте появилось нововведение — оно позволяет скорректировать постановление правительства, которое, в свою очередь, разрешило туроператорам рассчитаться с клиентами, чьи туры были аннулированы из-за пандемии, «на особых условиях».
Сейчас у турфирм есть отсрочка по выполнению своих обязательств перед клиентами до 31 декабря 2021 года: до этой даты они должны предложить туристам, оплатившим поездку до 31 марта 2020 года, но так и не отправившимся на отдых из-за пандемии, равнозначный отмененному тур, а в случае если турист от этого откажется — вернуть ему деньги.
Теперь у правительства, если законопроект будет принят Госдумой, появляется возможность продлить сроки исполнения обязательств турфирм перед туристами еще на год — до конца 2022 года. До конца этого года законопроект должны успеть принять в третьем чтении, оно запланировано на 17 декабря, уточнил Тарбаев.
Действующая сейчас отсрочка уже позволила компенсировать несостоявшийся отдых более 1 млн туристов, которые выбрали равнозначный тур или вернули деньги, но у турфирм еще сохраняется непогашенная задолженность перед клиентами, которая кратно превышает текущие финансовые возможности туроператоров, поэтому меру необходимо продлить до 2022 года, поясняет Тарбаев. По его словам, с момента введения отсрочки долг туроператоров перед клиентами сократился с 44 млрд до 7 млрд руб.
На каких условиях будет действовать отсрочка
Продлить сроки исполнения обязательств депутаты предлагают только по турам, забронированным в те страны, которые не открылись для российских туристов в 2021 году, отметил Тарбаев. Ранее в Ростуризме указывали, что оставшиеся долги туроператоров (по оценке ведомства, это 7 млрд руб., по данным Ассоциации туроператоров России — 10 млрд руб.) приходятся на туры в так и не открывшиеся в 2021 году направления, преимущественно в Европе и Юго-Восточной Азии.
Из зарубежных направлений, которые пользуются массовым спросом у российских туристов, в 2021 году была часть года открыта Турция (авиасообщение было прервано в апреле—июне), ОАЭ. В августе возобновились прерванные пять лет назад полеты на курорты Египта (чартеры разрешили только с ноября). С ноября вакцинированных туристов с ограничениями начал принимать Таиланд. Среди стран ЕС россиян в 2021 году принимали Греция и Венгрия, но, например, Италия и Франция остаются закрытыми для российских туристов.
Есть ли отсрочке альтернатива
Если постановление не будет продлено, туроператоры, которые не смогут вернуть туристам средства, подадут на банкротство, «и в этом случае клиенты получат очень небольшие суммы, а туристический рынок сильно просядет», указывает Тарбаев.
Предусмотренный сейчас в законе механизм финансовых гарантий интересы туриста не защищает: символические компенсации за несостоявшийся отдых получили клиенты разорившегося в 2018 году туроператора «Натали Турс», такая же участь ждет туристов объявившего о приостановке деятельности в ноябре этого года некогда крупнейшего туроператора по Греции Mouzenidis Travel. Клиенты Mouzenidis Travel попросили у финансового гаранта туроператора — страховой компании «Тит» компенсации на общую сумму 1,2 млрд руб., в то время как ответственность четырех юрлиц турфирмы, оправлявших туристов за рубеж, была застрахована всего на 80 млн руб.
В этом году представители туротрасли неоднократно обращались к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить отсрочку обязательств по несостоявшимся путевкам до мая 2023 года. В противном случае без денег могут остаться около 200 тыс. россиян, которым туроператоры не могут возместить средства до конца 2021 года, как этого сейчас требует закон, говорила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
За продление переноса обязательств туроператоров перед клиентами еще на год выступает и Ростуризм, поскольку это в интересах самих туристов, рассказала РБК руководитель ведомства Зарина Догузова. «Если решение о продлении будет принято, то это позволит туристам получить либо оплаченную услугу, либо деньги. В противном случае высок риск массовых банкротств, в случае которых в первую очередь страдают туристы», — констатировала руководитель Ростуризма.
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