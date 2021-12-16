Глава СПЧ призвал создать систему рекрутинга для работников из регионов

«Когда мы говорим о мигрантах трудовых, существует мощнейшая система. Есть официальная часть этой системы, которая в этих республиках работает, есть теневая часть. Каждый мигрант, который сюда прибывает, не остается без внимания — есть какие-то специальные институты, официальные и нет. Ему предлагают работу, объясняют, как ему зарегистрироваться, предлагают жилье. Существует мощная система, обслуживающая миллионы трудовых мигрантов», — отметил Фадеев.
Он добавил, что ничего похожего на систему рекрутинга в российских регионах нет.
Надо ее создать. Надо попытаться привлечь на стройки, например, российских граждан из небогатых регионов, где в общем плохо с работой.
Он также подчеркнул, что формально в таких субъектах безработицы нет, а на самом деле люди получают очень небольшие деньги.