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06:05 (мск), источник: Известия

Глава СПЧ призвал создать систему рекрутинга для работников из регионов

Для того чтобы люди из регионов приезжали в Москву работать, нужно создать систему рекрутинга, сообщил в интервью «Известиям» председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев.

Источник: РИА "Новости"

«Когда мы говорим о мигрантах трудовых, существует мощнейшая система. Есть официальная часть этой системы, которая в этих республиках работает, есть теневая часть. Каждый мигрант, который сюда прибывает, не остается без внимания — есть какие-то специальные институты, официальные и нет. Ему предлагают работу, объясняют, как ему зарегистрироваться, предлагают жилье. Существует мощная система, обслуживающая миллионы трудовых мигрантов», — отметил Фадеев.

Он добавил, что ничего похожего на систему рекрутинга в российских регионах нет.

Надо ее создать. Надо попытаться привлечь на стройки, например, российских граждан из небогатых регионов, где в общем плохо с работой.
Валерий Фадеев

Он также подчеркнул, что формально в таких субъектах безработицы нет, а на самом деле люди получают очень небольшие деньги.

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