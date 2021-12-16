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09:48 (мск), источник: ТАСС

Турецкая национальная валюта упала до рекордных 15,21 лиры за $1

С начала года лира девальвировалась в два раза.

ЦБ: $ 73.8510   +0.38 € 83.2375   +0.41 ММВБ: $ 73.5950   -0.12 € 83.1300   +0.02
Источник: Reuters

АНКАРА, 16 декабря. /ТАСС/. Турецкая национальная валюта в четверг в очередной раз побила рекорд своего падения, обесценившись по отношению к доллару до 15,21 лиры за единицу американской валюты. Об этом свидетельствуют онлайн-данные биржевых торгов.

При этом с начала года турецкая валюта девальвировалась в два раза, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за $1 давали порядка 7,3 лиры.

Торги четверга лира начала с курса 14,85 за $1, который в течение утра начал резко падать. Потеря стоимости за четверг составляет 2,7%. Лира также падает по отношению и к остальным валютам.

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