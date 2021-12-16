10:09 (мск), источник: Ведомости
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в октябре 2021 г. продолжила сокращать объем вложений в американские государственные ценные бумаги, следует из данных Минфина США.
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В портфеле России в октябре находились долгосрочные облигации на $554 млн и краткосрочные на $3,1 млрд (месяцем ранее первый показатель оценивался в $204 млн, а второй — в $3,7 млрд). Таким образом, стоимость проданных ЦБ облигаций составила $198 млн, а портфель сократился до $3,72 млрд.
Крупнейшими держателями американских государственных ценных бумаг были Япония ($1,32 трлн) и Китай ($1,06 трлн). Третье место продолжает занимать Великобритания ($579,8 млрд), Ирландия с $324,3 млрд поднялась на четвертую строчку, сместив вниз Люксембург ($314,3 млрд). В первую десятку крупнейших иностранных кредиторов США также входят Швейцария, Каймановы острова, Бразилия, Тайвань и Франция.
Общий объем вложений нерезидентов в казначейские обязательства Минфина США в октябре вырос на $99,6 млрд до $7,65 трлн. Из них бумаги на $4,2 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.
ЦБ устроил крупную распродажу американских госбумаг в апреле 2018 г. на фоне антироссийских санкций, тогда их объем упал почти вдвое, с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. К февралю прошлого года этот показатель снизился до $12,58 млрд, а к марту — до $3,85 млрд.
При этом еще в 2013 г. Россия владела госбумагами США более чем на $150 млрд, а рекорд был зафиксирован в октябре 2010-го, когда вложения России составили $176,3 млрд. Тогда страна была шестым по величине держателем гособлигаций США в мире.